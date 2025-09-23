Un detective revela la prueba invasiva que igual te han hecho sin que te des cuenta: es legal y sirve en juicios

Habitualmente, cuando pensamos en detectives, pensamos en aquellos que han protagonizado películas. Donde las historias eran tan imposibles que solo ellos podían resolver el caso con pruebas imposibles y misiones difíciles de realizar con éxito.

Sin embargo, aunque el papel de los detectives es real, no suele ser como lo pintan en la ficción. Suele ser un trabajo mucho más sacrificado, duro, y, muchas veces, con resultados sin éxito.

Alamy Stock Photo Detective buscando una investigación

Por eso mismo, cuando encontramos historias con final feliz, tenemos que contarlas. Es lo que le ha pasado a un vecino de Orense de 35 años, que se ha vuelto millonario de la noche a la mañana. Y todo, gracias a la intervención de un detective privado.

Empecemos por el principio, porque la historia es digna de película. Él era hijo de un multimillonario mexicano que, en sus años mozos, se iba de vacaciones a Orense, donde vivía la madre de esta criatura.

Su relación fue a más y ella se quedó embarazada, pero, cuando le comunicó la noticia al padre, este desapareció.

Una historia con final feliz

Cuando ella se decidía a ser madre soltera, la familia de este multimillonario mexicano la amenazó diciéndole que, si se empeñaba en demostrar que era su hijo, se lo llevarían a México. Ella dejó de insistir y lo crio sola.

El cuento cambió cuando en 2011 este hombre mexicano falleció y, el hijo, este vecino de Orense, reclamó la herencia. Lo hizo con el despacho de abogados de Fernando Osuna, y ellos contrataron un detective privado.

Gracias a él, recogieron saliva del abuelo paterno de la calle, de un escupitajo. La coincidencia era del 99%. “Llevamos muchos casos de este tipo, nos llaman por teléfono y nos dice que hay parecido físico y que hay testigos de la historia. Decidimos hacerlo, aconsejamos coger ADN con un detective porque es prueba irrefutable” aseguraba el abogado Fernando Osuna.

“Al padre no se le pudo coger, pero sí al abuelo. Él escupió y el detective lo cogió, se analizó y dio un resultado del 99%. Sí se puede hacer ese seguimiento, tiene que ser en un lugar público como la calle, tiene que ser un objeto que no tenga valor” explicaba.

A raíz de ahí, presentaron la demanda en juicio. “Citó al abuelo tres veces consecutivas para hacerse la prueba de ADN y él desobedeció. El juicio fue rápido, la sentencia fue favorable a este chico. Tienen que pagar abogado, procurador, detective y laboratorio la parte que ha perdido” decía.

La prueba que pueden hacerte y es legal

David Rodrigo es detective profesional y él mismo explicaba que ellos tienen potestad para hacer este tipo de pruebas que, sin duda, pueden resultar muy invasivas, pero que son legales.

Eso sí, tienen que hacerse con ciertas condiciones. “Hay que tener en cuenta que estamos transmitiendo la investigaciones que tienen final con éxito, pero son trabajos muy complejos y cuesta bastante conseguir resultados positivos” empezaba diciendo.

Imagen de un detective

“Hay que tener cuidado con la recogida de elementos biológicos, para que eso llegue a buen puerto. Vamos detrás del investigado, me interesa coger la colilla por ejemplo y en el soporte adecuado. Envolverla y meterla en un elemento individual, irá a una bolsa de seguridad, esa bolsa irá dentro de otra bolsa de transporte y llega al laboratorio y donde se hace la prueba” explicaba.

Como decía, lo importante es la cadena de custodia para que no se contaminen las pruebas. “Todo debe analizarse antes, analizamos el perfil del investigado para montar un operativo”.