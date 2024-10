La pregunta que te pueden hacer si te seleccionan como jurado popular en España: la respuesta podría librarte de serlo

Revisa bien tu buzón, y fíjate si, uno de estos días, te llega un sobre de la Audiencia Provincial del lugar en el que vivas. No, es posible que tú no hayas cometido ningún delito y que no tengas ningún problema con la Justicia, pero aun así, es posible que esta te requiera.

Y es que desde hoy están enviando ya las cartas a los españoles que quedan seleccionados para ser jurado popular cuando el juicio lo requiera. Será, por cierto, para los próximos dos años.

Y aunque no son muchos casos en España los que requieren de esta figura jurídica, sí que algunos necesitarán de 11 personas que ejerzan de ello. 9 de esas personas serán titulares, y las otras dos, suplentes, que estarán en todos los juicios, pero no en la deliberación.

Europa Press Palacio de Justicia

Casos como homicidio, asesinato o malversación de caudales públicos, en los que podrías verte envuelto si te seleccionan. Pero ojo, que con una carta no sirve, y es que el proceso de selección es exhaustivo.

Por un lado, después de esa primera carta, debería llegarte otra dándote detalles del juicio en el que te verás involucrado, y en donde se te explica cuál es el proceso de selección que se llevará a cabo físicamente.

Así, al menos, lo contaba Ana, una joven a la que, a los 19 años, le llegó una primera carta para avisarle de que en los próximos dos años podrían seleccionarla.

“El primer pensamiento era que no quería, la primera carta era que en los próximos dos años podía estar seleccionada y solo pensé en que se acabaran y no me seleccionaran nunca” comenzaba contando en 'La Tarde'.

Cómo es ese proceso de selección

Una vez que te han llamado para un juicio en concreto, te piden acudir a la Audiencia Provincial y ahí, las partes te harán una serie de preguntas para seleccionarte o descartarte.

“Se me había olvidado completamente, cuando me llegó esa segunda carta para contarme cuál era el juicio y cómo era el proceso se me iban a acabar ya esos dos años, me sorprendió mucho que me escribieran de nuevo” contaba Ana.

Pese a ello, fue a esa selección. Lo cierto es que hay ciertos elementos que pueden hacer que no participes, como ser mayor de 65 años, tener conocimientos de Derecho, o tener alguna causa de fuerza mayor.

Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, explicaba estas circunstancias. “Hay un primer sorteo en plazos para ver si alegan alguna excusa, como que sufran un grave trastorno por cargas familiares, tener más de 65 años...Si se cumplen, pasamos a la segunda fase cuando empieza el juicio, cada parte puede tachar a tres de ellos sin ninguna explicación” explicaba.

Ana recuerda que, en su caso, no podía “excusarse” con nada, por lo que pasó a esa última fase del proceso de selección. En ella, las partes le preguntaban lo que quisieran.

“No me extrañaron tanto esas preguntas. A ver cuál era el tipo de libros que leía, si me gustaba escribir o si estaba informada” decía. Preguntas por las que, cree, terminó siendo seleccionada.

Sin embargo hay una que sí le llamó la atención, y que podría haberlo cambiado todo.

La pregunta que podría liberarte de ser jurado popular

Como explicaba el catedrático, “la gente trata de acogerse a esas excusas para librarse de un compromiso moral y ético”, pero no siempre es fácil.

Por eso, suelen ir preparados a la fase de las preguntas, para intentar por todos los medios no ser seleccionado.

“Pueden preguntarte qué opinas de violencia de extranjeros, si la muerte de una mujer es más gravosa que la muerte de un hombre... Cuestiones estructurales que atienden a que el candidato esconda un cierto prejuicio” decía.

Europa Press Lectura de un veredicto

“Se pueden contestar mal aposta, muchos sabían qué tenían que decir, pero solo tenemos tres balas para descartar” decía.

Algo así le pasó a Ana, que le preguntaron si había tenido problemas con la Justicia o si había sido detenida alguna vez. “Era tan joven que no me había dado tiempo. Claro, que ahora tampoco” sentenciaba con mucho humor.