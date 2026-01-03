COPE
Paco González desvela el nombre del centrocampista que le gusta a Xabi Alonso: "Es el que quiere"

El director y presentador de Tiempo de Juego ha dado a conocer el nombre de un jugador que le gusta a Xabi Alonso para el medio del campo.

Javi Pascual

Madrid - Publicado el - Actualizado

El Real Madrid comienza este año 2026 recibiendo este domingo al Betis a partir de las 16:15h, con la disputa de la Supercopa de España en el horizonte de la próxima semana.

futuro de xabi alonso

El año finalizó con el futuro de Xabi Alonso en el aire después de los últimos resultados, aunque los merengues se fueron al parón navideño con victoria al derrotar 2-0 al Sevilla, pero la imagen no fue buena y no disipó las dudas sobre el conjunto blanco.

El futuro de Xabi Alonso puede estar en juego en la Supercopa de la próxima semana. Primeramente, el Real Madrid jugará las semifinales ante el Atlético de Madrid el jueves 8 de enero a las 20h

Si consigue la victoria, el Real Madrid se enfrentará al ganador del FC Barcelona-Athletic que jugarán un día antes.

mercado de invierno

La salida de Endrick a préstamo al Olympique de Lyon será el único movimiento en la plantilla pese a que a Xabi Alonso le gustaría tener un centrocampista, tal y como hemos contado estos últimos días en Deportes COPE.

En la rueda de prensa previa al partido ante el Betis, Xabi Alonso  aseguró que permanecerán atentos al mercado de fichajes: "Es nuestra obligación estar atentos. Estamos contentos con la plantilla, pero siempre debemos estar atentos a poder mejorar si surgen posibilidades o necesidades puntuales", apuntó, sin desvelar si buscarán un jugador organizador. "Yo trabajo con la plantilla que tenemos. Es mi trabajo y mi deber exprimir y ser lo más eficaz posible y ayudar a que jugadores individualmente progresen y que colectivamente encajen las piezas. Estamos en el proceso todavía, con momentos buenos y no tan buenos. Luego siempre hay que estar atentos a poder mejorar si hay posibilidades. Sin nombres".

El director y presentador de Tiempo de Juego Paco González ha desvelado este sábado que el jugador que le gusta a Xabi Alonso es el centrocampista portugués que juega en el Al-Hilal Rubén Neves. Un jugador que precisamente finaliza su contrato el 30 de junio de este año 2026.

