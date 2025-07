La costumbre que tenemos al conducir en verano que puede causar un accidente en cuestión de segundos: no son las chanclas ni el bikini

Estamos en la primera quincena de julio y eso significa que ya están aquí las vacaciones de verano. Es posible que ya te hayas cogido los días correspondientes o que, por el contrario, todavía los estés esperando.

Sea como sea, seguro que ya tienes en mente ese momento en el que por fin desconectarás del trabajo y de las obligaciones, y podrás disfrutar de un destino diferente. Te vayas más o menos lejos de tu casa, lo importante es ese viaje que tienes pendiente.

Es muy común que en vacaciones nos desplacemos a diferentes destinos con nuestro propio coche porque, por lo general, sale más barato y es mucho más cómodo para nosotros. Sin embargo, en esta época es cuando más tenemos que estar atentos al volante, porque es cuando más accidentes se producen.

Imagen de archivo

Solo el año pasado la DGT contabilizó 5.400 .000 multas de tráfico, lo que se traduce en aproximadamente 620 cada hora. Muchas gracias al exceso de velocidad, por no llevar el cinturón puesto, por saltarse un semáforo o por pisar una línea continua.

Sin embargo, hay otras multas que tenemos menos controladas y que también podrían costarnos, no solo dinero, sino un accidente de tráfico.

Las multas que menos tenemos en cuenta en verano

Son otras normas de tráfico por las que nos pueden sancionar, pero que no todo el mundo conoce y de ellas vamos a hablar a continuación con Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial y además presidente de honor de la Fundación Española para la Seguridad Vial.

Él explicaba que tenemos que atenernos al artículo 18 de la reglamentación española de la circulación. Por ejemplo, nos cuenta que comer o beber mientras estamos al volante, es muy peligroso.

“Sabemos que ni se puede sujetar bien el volante, ni se presta la atención adecuada y por lo tanto puede haber un accidente grave. Es una conducta en concreto que se sanciona con poco dinero, que es lo menos importante, porque lo más importante es no perder la vida. Se puede sancionar con 100 euros” contaba este experto.

Alamy Stock Photo Un hombre conduce un coche moderno mientras toca la pantalla táctil del salpicadero

Y no, no te creas que por beber un solo sorbito no te pueden multar. “Imagínese que vamos por un autopista y vamos a 120, beber el sorbito de agua, aparte de coger la botella, el propio acto de beber pueden ser 3 segundos, 3 segundos pueden ser a 120, 99 metros sin control y la verdad es que la cara oculta de muchos accidentes” decía.

Otro tema de los que habla es el de la indumentaria que llevamos al volante, porque, muchas veces, puede ser motivo de accidente. Ir con bikini o bañador también puede conllevar multa.

“Un accidente evidentemente causa unas lesiones bastante importantes, pero si uno no lleva ropa puede tener un efecto abrasivo muy fuerte sobre el cuerpo y puede ser muy grave” explicaba.

Por supuesto, también habla del peligro de conducir con chanclas. “Mucha gente que se ha matado por conducir en chanclas. Las chanclas se pueden caer, puede resbalar, y como es una distancia corta de la playa, el apartamento, pues lamentablemente no es que sea un caso de los más típicos residentes, el más típico es el del móvil, pero sí que es verdad que mucha gente ha muerto de esa manera tan estúpida” decía.

La costumbre que tenemos en verano que puede causar accidentes

No solo estos hábitos de los que habla Luis Montoro son peligrosos, sino que hay otros tantos que también podrían ponernos en riesgo.

Uno de ellos lo hacemos comúnmente en verano, especialmente, después de ir a la playa o a la piscina. Se trata de conducir poniendo una toalla en el asiento.

“Si uno además se quita, que esto es típico, la vestimenta y pone una toalla para no sudar el respaldo del vehículo, pues como diría un castizo, 'que Dios le ampare'” empezaba diciendo.

Alamy Stock Photo Radar de control de velocidad en la autopista M30 de Madrid

“Se va a producir el efecto submarino, no va a tener adherencia en el asiento, se va a resbalar por debajo y va a chocar contra los pedales del coche y va a tener una lesión en la que no quiero entrar porque es una descripción muy dura, pero un accidente muy grave y muy doloroso” explicaba.

Ojito también con otros hábitos como sacar el brazo por la ventanilla, que no solo lleva multa de 100 euros, sino que puede ser muy peligroso. “Llevar el brazo apoyado significa que has bajado el cristal, si has bajado el cristal sí que tienes riesgos añadidos pueden entrar un insecto, pueden entrar polvo, tener una fatiga ocular brutal por el aire” sentenciaba.