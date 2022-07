Guardia Civil avisa: esta prenda de vestir no está prohibida al volante y aún así pueden multarte por llevarla

El verano es tiempo de viajes y de operación salida y uno de los momentos del año en el que más españoles cogen el coche y realizan desplazamientos largos a los que muchas veces no están acostumbrados. A esto hay que sumar las altas temperaturas que propician situaciones de cansancio o falta de energías y que pueden causar problemas de atención e incluso somnolencia.

Por todo ello, conviene tomar todas las precauciones necesarias, hasta en ámbitos que podemos considerar menos relevantes en la conducción, por ejemplo, la ropa que llevamos puesta. En este sentido, la Guardia Civil ha lanzado diversas alertas para que mantengamos la atención sobre la ropa que llevamos y cómo puede afectar a la libertad de movimientos a la hora de conducir.

Existen una serie de artículos en los que se menciona la vestimenta del conductor. Por ejemplo, está el caso del Artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación, en el que se menciona que el "conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente en la conducción".

Con estas palabras también se hace referencia a las ocasiones en las que llevamos demasiada ropa. Pero esta no es la única mención, también podemos recurrir al Artículo 3.1, en el que se dice que se debe conducir con "la diligencia y precaución necesarias para evitar todo el daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía". También sostiene que "no usar camiseta podría producir heridas en caso de activarse el cinturón de seguridad". Con lo cual, podemos determinar que conducir sin camiseta representa un peligro y que podemos recibir una sanción por parte de las autoridades competentes.