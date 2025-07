El calvario de Carolina, con acondroplasia, cuando manda su currículum para buscar trabajo: pocos lo tienen en cuenta

Ha sido uno de los temas de esta semana aunque solo estemos a martes y, la verdad, no es para menos. Se trata de la fiesta de mayoría de edad de Lamine Yamal.

Hasta ahí no tendría nada raro, pero vamos a ir analizándola parte por parte, porque tiene mucha más enjundia de la que parece. Contó con más de 200 invitados, temática de gángster, compañeros, futbolistas presentes, famosos, cantantes muy conocidos, y una fiesta para la que el jugador del Barça, y aquí está la polémica, contrató a varias personas con enanismo o acondroplasia.

Las imágenes han corrido como la pólvora en las redes sociales generando reacciones encontradas. Por un lado, están quienes ven en este tipo de contrataciones una forma de trabajo, elegida libremente por personas con enanismo, que muchas veces encuentran limitaciones en sus oportunidades laborales.

Y, por el otro, están las voces que denuncian la perpetuación de estereotipos y la cosificación del cuerpo de estas personas como un objeto de burla o mero espectáculo. La polémica ha ido creciendo hasta tal punto que el gobierno ha pedido investigar si en la fiesta se violó la ley de discapacidad que prohíbe los espectáculos donde se vulneren a personas con discapacidad para suscitar burla.

Y de ello hablamos en ‘La Tarde’, porque queremos conocer la opinión de las personas que sufren este tipo de discapacidad y que tienen que ver cómo su condición es objeto de mofa con fiestas así.

La asociación que ha denunciado, precisamente, la contratación de personas con enanismo como espectáculo es la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras displasias esqueléticas, y su presidenta es Carolina Puente.

Ella denunciaba las fiestas de este tipo y, además, contaba que ella misma sufre acondroplasia, por lo que su vida no ha sido nada sencilla.

Una denuncia porque no vale la mofa contra ellos

No, no es que la gente tenga la piel muy fina, es que es tremendamente desolador ver cómo, de una discapacidad que has padecido siempre y que te ha causado enorme sufrimiento, tienes que ver cómo se hace mofa.

A Carolina le han afectado las imágenes de la fiesta de Lamine Yamal y, ella misma decía, no es algo de lo que hacer mofa porque para ellos su vida no es sencilla.

“En el colegio pues he tenido barreras como muchas personas también con acondroplasia, ya sea en la accesibilidad, ya sea también en los estudios, porque al final no dejamos de tener un problema de salud y por ese problema de salud también pasamos mucho tiempo de los hospitales, te pierdes muchas clases, te pierdes también a lo mejor por esas barreras de accesibilidad bajar al recreo, participar en la educación física…” recordaba con pesar.

Instagram - Lamine Yamal Imagen de la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal

Ella cuenta cómo era excluida del grupo de gimnasia porque no podía hacer educación física con sus compañeros, y, cómo, a raíz de eso, también sufrió episodios de bullying y acoso escolar.

“A eso le suma también las complicaciones de salud y bueno pues no atraviesa situaciones fáciles y eso se agrava, por ejemplo, con el no acceso que tenemos a sistemas de salud de referencia y un montón de cosas que invisibilizan acciones como esta de la fiesta” decía.

Y es que esta discapacidad les acarrea problemas de salud como de huesos y columna, o problemas respiratorios que acaban en grandes complicaciones.

El calvario cuando busca trabajo

Hay quienes defienden la fiesta de Lamine Yamal con las personas con acondroplasia diciendo que es una forma de darles trabajo. Sin embargo, esto es algo tremendamente capcioso, porque ellos de por sí tienen muchas dificultades buscando trabajo y necesitan ser “tomados en serio”.

De hecho, la propia Carolina explicaba cómo ella lo ha tenido difícil para encontrar trabajo. Tanto, que pocas personas tienen en cuenta lo que pasa cuando ellos envían su currículum.

“A currículum expuestos con nuestra foto y con otras fotos sin discapacidad, antes priorizan al de a la persona sin discapacidad que a nuestro, solo dos de cada diez personas logran superar la educación secundaria obligatoria” comenzaba explicando.

“Y esto nos muestra una radiografía muy dura de la situación a la que nos enfrentamos y de las barreras que tenemos al acceso a la formación. A la formación, por todas esas trabas en la salud, por todos esas condiciones sociales y por todos esos temas de accesibilidad, pues que al final hacen que las personas con la acondroplasia, también por problemas de salud mental, abandonen los estudios” lamentaba.

Ella alertaba de cómo, en los trabajos del “entretenimiento”, no se les contrata por sus capacidades, sino para hacer mofa. “No responde a la valoración de capacidades o méritos o de trayectoria profesional, sino que se reduce únicamente a tener una diferencia física y con el fin de provocar impacto, sorpresa o burla y reduce a la persona a una caricatura de sí misma y despoja de todo reconocimiento, su talento, su aportación social” decía.