Agustín Criado, pescadero en Valencia: "Cambiando almejas por berberechos ahorras 25 euros; y en lugar de besugo puedes poner pargo de criadero o salvaje"

A pocas horas de la cena de Nochebuena, los precios de los alimentos típicos de estas fechas se han disparado. Con una inflación general del 3% en noviembre, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que los precios de los productos navideños han subido un 10 % en menos de un mes.

El ‘La Tarde’ de COPE, con Pilar García Muñiz, hemos visitado el Mercado Central de Valencia para comprobar en directo el coste de llenar la cesta para las celebraciones que comienzan este mismo miércoles, 24 de diciembre.

El marisco, el producto estrella que más sube

En la pescadería, los precios reflejan la alta demanda de última hora. El periodista Carles Villeta ha informado desde el mercado valenciano, el más grande de producto fresco de Europa, que ya se aprecian huecos en los mostradores. Un ejemplo claro es la gamba roja de playa, que ha pasado de costar 140 euros el kilo hace un mes a alcanzar los 180 euros el kilo actualmente.

Vicente Fernández, responsable de la pescadería Amparo Puerto, ha confirmado que la gamba fresca, junto a la merluza y el besugo, son los productos estrella. Sobre el besugo, ha señalado que la semana pasada se vendía a 64 euros el kilo, aunque en la víspera de Nochebuena no había llegado producto a su puesto. Fernández también ha apuntado que la gente combina la compra de marisco fresco y congelado para ajustarse a su presupuesto.

No ha habido un incremento tan grande como se esperaba" Vicente Fernández Responsable de la pescadería Amparo Puerto, Valencia

A pesar de las subidas, el pescadero ha matizado que el encarecimiento ha sido menor al de otros años. "Afortunadamente para la gente y para nosotros", ha comentado, "no ha habido un incremento tan grande como se esperaba".

Según Fernández, la situación económica provoca que "los precios se amarran un poquitín y tampoco suben tanto". Aun así, otros productos como los percebes de tamaño mediano se sitúan en los 90 euros el kilo.

El lechazo y el solomillo de ternera son algunas de las piezas que más se llevan los clientes

La carne y los platos tradicionales

En la sección de carnicería, los precios también son elevados para los productos más demandados. Vicente Bau, otro de los comerciantes del mercado, ha explicado que el solomillo de ternera está a unos 45 euros el kilo, mientras que el cordero, otro clásico de la cena de Nochebuena, ronda los 60 euros el kilo. Además, Bau ha destacado la popularidad del "puchero de Nadal", el cocido tradicional valenciano para el día de Navidad.

Sobre los hábitos de consumo, el carnicero ha observado un cambio en los clientes. "Cada vez la gente es más previsora y y intenta, pues adelantar las compras, porque así evita las aglomeraciones y evita alguna pequeña subida de precio", ha afirmado Vicente Bau. Esta anticipación también garantiza la disponibilidad de los productos, ya que "muchas veces, pues, los productos se agotan", ha añadido.

Alternativas para esquivar la subida de precios

Dentro de las mayores subidas, destacan los percebes (+56 %), las almejas (+43 %), la pularda (+26 %) y la merluza (+20 %). Sin embargo, también ha habido sorpresas agradables, con bajadas en productos como las ostras (-16 %) o la piña (-13 %), una fruta muy presente en los postres navideños.

Los precios del pescado se mantienen estables, aunque dependen mucho de la cantidad que se pesca cada día

Para quienes buscan no gastar tanto, existen opciones. Agustín Criado, de la pescadería La Flor del Mar en Madrid, ha recomendado algunas alternativas, por ejemplo, sustituir las almejas por berberechos.

"Cambiando almejas normales por berberechos normales, nos podemos ahorrar 25 euros en kilo", ha señalado. Para reemplazar al besugo, Criado sugiere una hurta o un pargo salvaje, que puede costar unos 40 euros el kilo, la mitad que un besugo de calidad.