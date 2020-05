Pilar Cisneros: “Nos hemos convertido en inesperados vigilantes del Boletín Oficial del Estado”

Audio

La codirectora de 'La Tarde', Pilar Cisneros, analiza la orden publicada en el BOE sobre el uso obligatorio de las mascarillas.

¿En qué andamos todos hoy? Bueno pues en averiguar cómo, cuándo y quiénes tenemos que usar la mascarilla obligatoria a partir de mañana. Hoy por fin, dos meses después de entrar en lo más grave de la pandemia, Sanidad publica la orden de la obligatoriedad de las mascarillas.

Pilar Cisneros, sobre la orden del uso de mascarillas

Leemos y releemos esa orden en el BOE por si acaso al Gobierno se le ha escapado algo, que no sería la primera vez. Nos hemos convertido en inesperados vigilantes del Boletín Oficial del Estado, quién nos lo iba a decir.

Ahí, en el BOE dice “obligatorias en vías públicas, espacio al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público siempre que no se pueda mantener una distancia de seguridad de dos metros. Tendrá que llevarla toda persona mayor de 6 años y está recomendada también para los niños entre 3 y 5 años”. Hasta aquí bien ¿no? Todavía no nos hemos perdido

Pero, algo que deberíamos haber aprendido ya, hace dos meses, pues como no lo hemos hecho bien pues nos genera ahora algunas dudas en su puesta en práctica, por ejemplo: ¿qué tipo de mascarilla?, ¿cómo la uso en el trabajo?, ¿cómo me la pongo y me la quito con seguridad?, ¿las mascarillas son reutilizables, ¿cuáles sí y cuáles no? Porque oye, aquí hay otra cuestión, que hay que pagarlas, y a lo mejor el presupuesto familiar también se puede resentir.

Y, otra cosa, cómo le enseño a mi hijo de 6 años cómo ponerse y quitarse la mascarilla y hacerlo además con seguridad. Por cierto, ¿me pueden multar sino la llevo?

Como digo, todo esto, en realidad ya lo tendríamos que saber desde hace 3 meses y resulta incomprensible que una medida tan sencilla y tan efectiva no fuera obligatoria desde que empezó a tenerse noticias de los primeros casos de coronavirus.

Nunca sabes, cuándo diferente hubiera sido la situación en España con este simple sistema de protección individual. En cuanto al resto, en unos minutos aquí en ‘La Tarde’, vamos a intentar resolver las dudas que todavía tenemos justo hoy, en la víspera de la entrada en vigor del uso obligatorio de las mascarillas.