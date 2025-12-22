¿Dónde puedo descargar la lista oficial en PDF del sorteo de la Lotería de Navidad 2025? Consulta la pedrea

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, uno de los eventos más esperados del año en España, ya ha concluido y millones de participantes esperan conocer con exactitud si sus décimos han sido agraciados con uno de los premios de este sorteo emblemático. Más allá de la transmisión en directo y de los buscadores interactivos en línea, existe un documento oficial que certifica los números ganadores: la lista oficial de premios en PDF. Si no carga inténtalo dentro de unos minutos porque aún no está cargado.

A continuación te explicamos qué es, dónde descargarla, cuándo está disponible, cómo consultarla y por qué es el documento más fiable para verificar tus resultados. El documento que todo participante espera

La lista oficial en PDF del Sorteo Extraordinario de Navidad es un archivo que contiene los resultados definitivos del sorteo celebrado cada 22 de diciembre. Este listado no solo incluye los números que han recibido premio (desde El Gordo, hasta los reintegros y la pedrea), sino también las cantidades asignadas por cada tipo de premio y, en ocasiones, la distribución por series o terminaciones.

A diferencia de otros medios de consulta, la lista oficial en PDF tiene validez jurídica y es el único documento que se puede usar para gestionar reclamaciones ante Loterías y Apuestas del Estado o para contrastar con tus décimos físicos o digitales. ¿Dónde puedo descargarla oficialmente?

La lista oficial se publica principalmente en la web de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el organismo público responsable de gestionar los juegos de lotería en España. Una vez que se completa el sorteo y se verifican los resultados, el archivo PDF es subido a la sección oficial de listas de premios de la web de SELAE para que cualquier ciudadano pueda acceder a ella de manera gratuita.

Acceso directo al documento oficial PDF

La lista de premios del Sorteo Extraordinario de Navidad se encuentra en la colección de documentos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, en el apartado de listas de premios. Por ejemplo, en años anteriores se publicaron archivos como:

SM_LISTAOFICIAL.A2025.S102.pdf que recogía la lista de premios del sorteo de Navidad 2025. Si da error es que aún no esta publicado en Loterías y Apuestas

Aunque el documento oficial de 2025 solo estará disponible tras la celebración del sorteo, puedes consultarlo o descargarlo directamente desde la sección de “Listas de Premios” de la web de SELAE:

Ten en cuenta que el archivo PDF puede tardar unos minutos u horas después del final del sorteo en estar disponible, ya que se verifica y se revisa antes de su publicación oficial. Suele estar sobre las 19 de la tarde. ¿Por qué es importante la versión en PDF?

Es habitual que los medios de comunicación, como ECOPE, publiquen resultados parciales o widgets interactivos donde puedes ingresar tu número para comprobar si ha sido premiado. Peor no tires los décimos hasta el oficial. Ya que :

Estos buscadores pueden estar basados en datos preliminares o extraídos de sistemas automatizados.

La versión en PDF publicada por SELAE es el documento oficial que certifica a nivel administrativo y fiscal los premios.

En caso de discrepancia entre un buscador de terceros y el documento oficial, siempre prevalece el PDF de SELAE.

Así lo recogen también medios nacionales que enlazan directamente con la publicación oficial de SELAE, como hacemos también en COPE.

¿Cómo interpretar la lista oficial?

Una vez descargado el PDF oficial, te encontrarás con un documento que puede resultar algo técnico si no estás familiarizado con la terminología de la lotería. A grandes rasgos: 1. Estructura del listado

El documento suele estar organizado de la siguiente forma:

Encabezado oficial, que incluye el nombre del sorteo, la fecha y la entidad emisora (SELAE).

Tabla de números premiados, dividida por categoría de premio (Primer premio, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Pedrea y Reintegros).

Número del décimo o terminación, dependiendo del formato que se use ese año.

Importe asociado a cada premio.

En sorteos como el de Navidad, con múltiples premios repartidos en diversas categorías, la lista puede tener varias páginas, por lo que es recomendable descargarse el PDF completo para poder revisar todos los niveles de premios disponibles. 2. Números y terminaciones

Algunos premios pueden aparecer por número completo (por ejemplo, los premios mayores).

Otros pueden estar agrupados por terminaciones (como los reintegros), según la normativa específica del sorteo.

En años previos, por ejemplo, la lista oficial ha mostrado terminaciones y sus importes con claridad, incluso cuando los resultados se distribuyen en miles de números. Loterías y Apuestas

Cómo buscar tu número

Una vez abierto el PDF:

Usa la herramienta de búsqueda (Ctrl + F o Cmd + F) para escribir tu número completo.

Selecciona la secuencia correcta (por ejemplo, 12345).

Comprueba si aparece en la tabla de premios y cuál es el importe asociado. ¿Cuándo estará disponible la lista oficial?

El proceso de publicación de la lista oficial en PDF sigue un calendario muy marcado:

Finalización del sorteo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra tradicionalmente el 22 de diciembre de cada año en el Teatro Real de Madrid.

Verificación de resultados

Tras extraer todos los premios, los datos se consolidan y se cruzan con los sistemas internos de SELAE para asegurar que no hay errores.

Publicación del PDF oficial

Normalmente, la misma tarde del día 22 de diciembre —pocas horas después de la celebración del sorteo— la lista oficial en PDF se publica en la web de SELAE y circula también a través de medios de comunicación.

Aunque la lista oficial en PDF es el documento definitivo, existen también otras maneras de verificar tus resultados: 🔹 Herramientas en línea de COPE

REsultados provisionales pero tendrán el definitivo cuando se publique

Varios periódicos y webs especializadas publican widgets y buscadores donde puedes introducir tu número y conocer los resultados al instante.

Existen apps oficiales y de terceros que permiten escanear o introducir tus décimos para comprobar premios automáticamente

Durante y después del sorteo, la mayoría de periódicos digitales retransmiten los resultados y actualizan listados en tiempo real.

Aun así, ninguna de estas herramientas sustituye al PDF oficial en términos de validez documental. Consejos prácticos para jugadores

Si has participado en la Lotería de Navidad 2025, aquí tienes algunas recomendaciones para gestionar tus décimos y comprobar resultados:

1. Guarda tu décimo en buen estado

Ya sea en formato físico o digital, conserva claramente tu número y los datos del billete. Esto es fundamental si necesitas cobrar tu premio.

2. Comprueba los resultados con la lista oficial

Una vez que esté disponible el PDF, descárgalo y procura guardarlo.

3. Acude a puntos oficiales para cobrar premios

Si tienes un premio inferior a 2.000 €, puedes cobrarlo en casi cualquier administración de lotería. Para importes mayores, el proceso se realiza en entidades bancarias autorizadas o a través de cuentas vinculadas cuando la compra se hizo online.

4. Revisa los plazos

Los premios de la Lotería de Navidad caducan a los tres meses desde la fecha del sorteo. Si no reclamas en ese periodo, pierdes el derecho al cobro.

5. Documentación

Para premios elevados, recuerda llevar tu DNI o pasaporte y, si el décimo es compartido, prueba documental de los copropietarios. Un sorteo con historia y tradición

La Lotería de Navidad es más que un juego de azar; es una tradición centenaria en España con raíces que se remontan a principios del siglo XIX, convirtiéndola en uno de los sorteos más antiguos del mundo que aún se celebra de forma ininterrumpida.

Cada año, el sorteo atrae a millones de participantes que comparten la ilusión de “tocar algún premio” en estas fechas festivas. El proceso de extracción, tradicional y ceremonial, se celebra en el emblemático Teatro Real de Madrid, donde los niños y niñas de San Ildefonso cantan los resultados ante una audiencia expectante.

Y aunque los medios digitales permiten seguir cada detalle en directo, la lista oficial en PDF sigue siendo el documento más importante para certificar los resultados y reclamar premios con total seguridad jurídica. Cómo acceder rápidamente a la lista oficial

Si participaste en la Lotería de Navidad 2025 y quieres comprobar con absoluta certeza si tu décimo ha resultado premiado, la forma más segura de hacerlo es a través de la lista oficial en PDF publicada por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras la celebración del sorteo.

Este documento es gratuito, accesible para cualquier ciudadano y constituye la referencia definitiva y acreditada de los resultados oficiales. A través de él podrás verificar tus números, conocer detalladamente la distribución de premios y, en caso de haber ganado, proceder con los trámites para cobrar tu premio con total seguridad.

No dejes pasar la ilusión… y, sobre todo, asegúrate siempre con la fuente oficial.

Si quieres ver el Sorteo otra vez os dejamos el vídeo en Youtube

