Israel desafía la tregua y mata al sobrino del líder de Hizbulá en Beirut

El Ejército de Israel ha matado esta noche en un bombardeo en Beirut al secretario personal y sobrino del líder del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem. La víctima ha sido identificada como Ali Yusuf Harshi, según ha informado este jueves un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y ha recogido la agencia EFE.

Las fuerzas armadas israelíes afirman que Harshi tenía un "rol central en la gestión y seguridad de la oficina de Qassem". En el comunicado, las FDI detallan el ataque: "atacaron en la zona de Beirut y eliminaron a Ali Yusuf Harshi, el secretario personal y sobrino del secretario general de Hizbulá, Naim Qassem". Consultado por EFE, el Ejército de Israel ha negado que el propio Qassem haya muerto en el ataque.

Las FDI atacaron en la zona de Beirut y eliminaron a Ali Yusuf Harshi, el secretario personal y sobrino del secretario general de Hizbulá, Naim Qassem"

La ofensiva israelí no cesa

Además del ataque que ha acabado con la vida de Harshi, las fuerzas armadas han bombardeado dos puentes sobre el río libanés Litani, en el sur del país. Según el ejército, Hizbulá los utilizaba para la transferencia de armas. La ofensiva también ha tenido como objetivo al menos diez almacenes de armas de la organización.

La tregua, en el aire

Israel continúa bombardeando el Líbano pese a que Pakistán, estado negociador del alto el fuego con Irán, ha asegurado que la tregua también incluye al país levantino. Sin embargo, tanto el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como el Ejército, reiteran que "el Líbano no está incluido". Mientras tanto, Irán ha denunciado que no se está cumpliendo del todo el alto el fuego de quince días pactado con EEUU y Trump ha confirmado que las tropas norteamericanas seguirán desplegadas en la región.

Balance de víctimas

Desde que entró en vigor el alto el fuego el miércoles, Israel ha lanzado una extensa ola de bombardeos contra todo el país que han matado a más de 250 personas. Según las autoridades libanesas, los muertos por la campaña israelí superan los 1.700. Por su parte, doce soldados israelíes han muerto en combate en el sur del Líbano y dos civiles en el norte de Israel por ataques de Hizbulá, a los que se suma otro civil fallecido en Misgav Am por un tiro errado de un tanque israelí.