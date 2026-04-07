El Papa León XIV, a los cristianos del sur del Líbano: "en la injusticia que sufrís, en el sentimiento de abandono que experimentáis, estáis muy cerca de Jesús"

La Santa Sede ha hecho público un mensaje del Papa León XIV dirigido específicamente a los habitantes del pueblo de Debel, en el sur del Líbano. El texto, firmado por el Secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, llega en un momento marcado por la inestabilidad y el conflicto en la región.

Coincidiendo con las celebraciones de la Pascua, el Santo Padre ha querido expresar su "proximidad y ternura paternal" hacia quienes sufren las consecuencias directas de la guerra. El mensaje reconoce abiertamente el sentimiento de abandono e injusticia que atraviesa la población civil en estos momentos.

"En vuestra desgracia, en la injusticia que sufrís, en el sentimiento de abandono que experimentáis, estáis muy cerca de Jesús", reza el comunicado oficial.

Consuelo para el sur del Líbano

A pesar de la gravedad de la situación, el Pontífice insta a los fieles a no perder el ánimo, asegurando que ninguna oración o gesto de solidaridad se pierde, la Virgen del Líbano custodia cada "suspiro de cansancio" de su pueblo y La victoria de Jesús sobre la muerte representa para ellos una verdadera promesa de futuro.

Para finalizar, el comunicado confirma que el Papa León XIV otorga su Bendición Apostólica a cada uno de los destinatarios y a sus seres queridos, reafirmando el compromiso de la Iglesia con la paz y el acompañamiento en las zonas de conflicto.