El pueblo de Cataluña al que solo se puede acceder desde otro país: "Si la Guardia Civil necesita intervenir, tiene que escalar o pedir permiso a Andorra para cruzar la frontera"

En la geografía española existen casos tan singulares como el de Os de Civis, un pueblo de la provincia de Lérida que, a pesar de ser territorio español, solo tiene acceso por carretera desde Andorra.

Esta particularidad, explicada por el escritor y experto en fronteras, Diego López, en 'La Tarde' de COPE, obliga a sus habitantes a cruzar a otro país para poder moverse por el suyo. Si los Mossos d'Esquadra o la Guardia Civil necesitan acudir, deben solicitar permiso a las autoridades andorranas para transitar por su territorio.

La única manera de llegar allí por tierra es a través de Andorra" Diego López Escritor y autor del blog 'Fronteras', y del libro 'Historiones de la geografía'

Esta situación se enmarca en la revisión de la frontera entre España y Andorra, una de las más antiguas del mundo, establecida en 1278. Como ha recordado Pilar García Muñiz, actualmente topógrafos del Instituto Geográfico Nacional están redefiniendo los límites tras detectar desfases históricos, ya que en total, hay 200 hectáreas de terreno en disputa repartidas en siete puntos a lo largo de 10 kilómetros del contorno fronterizo.

Una frontera en revisión

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El escritor Diego López, autor del blog 'Fronteras' y del libro 'Historiones de la geografía', ha explicado que el problema reside en que "es distinto lo que aparece en los papeles de lo que aparece en el terreno". Las antiguas delimitaciones, marcadas con mojones de piedra, dejaban lugar a imprecisiones.

"Entre una y la siguiente, en teoría hay una línea recta, pero en la realidad puede hacer muchas eses", ha señalado López. El objetivo actual es realizar un trazado con un margen de error de centímetros, ajustándose a los cambios que el propio terreno ha sufrido en siglos.

El parque solar de la discordia

Uno de los puntos más conflictivos es un parque solar andorrano con más de 5.000 placas fotovoltaicas, cuyo 75% (unos 16.000 metros cuadrados) se asienta en territorio español. Sobre este asunto, Diego López cree que la solución más realista no será la retirada inmediata de las placas.

"En el mundo real, es mucho más fácil cederles el uso del terreno durante un tiempo", ha afirmado. El experto confía en que "se llegará a un acuerdo por el cual, Andorra compensará de alguna manera a España por el uso de su territorio". Sin embargo, descarta un cambio de soberanía, ya que "eso es mucho más complicado".

No creo que haya un cambio de soberanía territorial, eso es mucho más complicado" Diego López Escritor y autor del blog 'Fronteras', y del libro 'Historiones de la geografía'

Otras fronteras polémicas

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Más allá de la frontera que separa España y Andorra, en 'La Tarde' de COPE hemos repasado otras fronteras singulares. Una de las primeras que se nos vienen a la cabeza es el caso de Gibraltar, cuya soberanía reclama España desde el Tratado de Utrecht en 1713 y donde se prevé la eliminación de la verja para el 15 de julio de 2026.

Por otro lado, tenemos la de La Fontañera (Cáceres), donde España ganó 10 metros cuadrados a Portugal después de que la obra de una cocina invadiera terreno luso y un funcionario portugués decidiera mover un mojón para evitar problemas.

Un tercer ejemplo es el de Olivenza (Extremadura), un pueblo que Portugal reclama como propio desde el siglo XIX, y la frontera más corta del mundo: los 80 metros del Peñón de Vélez de la Gomera, una plaza de soberanía española en el norte de África cuya frontera con Marruecos está delimitada por una simple cuerda azul.