"Los préstamos al consumo actuales tienen un interés de entre el 6 y el 7%, si te lo ofrecen por encima de este porcentaje es mejor buscar otra vía de financiación"

Cada vez más familias españolas recurren a la financiación para sufragar gastos cotidianos, vacaciones o grandes celebraciones. Según datos del Banco de España, las familias han incrementado su deuda en créditos al consumo hasta los 8.000 euros por hogar, una subida de más del 9% en solo dos años.

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Este endeudamiento coincide con un contexto de precios elevados, donde las vacaciones de verano ya alcanzan una media de 1.339 euros por persona, según Forbes, y 3 de cada 10 personas están dispuestas a pedir un préstamo para cubrirlas, según el INE.

En 'La Tarde' de COPE, el periodista experto en economía, José María Camarero, ha explicado a Pilar García Muñiz qué es exactamente un crédito al consumo. Se trata de "un préstamo que otorgan las entidades financieras y que no tiene detrás una garantía real", a diferencia de una hipoteca.

En este caso, la familia responde con sus propios bienes y se expone a un embargo de nómina si no se paga, sirviendo para "financiar el día a día" y no grandes inversiones.

El perfil del deudor: rentas bajas y mayores de 45 años

Según las estadísticas actualizadas del Banco de España, el perfil de quien más recurre a esta financiación es claro. "Las personas que tienen entre 45 y 55 años son quienes más dinero deben en este tipo de créditos, con unos 18.000 euros de media", ha señalado Camarero. El experto lo atribuye a que en esa etapa de la vida se acumulan más necesidades y, por tanto, se solicitan más créditos para financiar productos y servicios.

Son los hogares con menos renta los que más acuden a los créditos y préstamos al consumo" José María Camarero Periodista experto en economía

Sin embargo, Camarero ha lanzado una advertencia importante, ya que el verdadero "quid de la cuestión" no está en la edad, sino en el nivel de ingresos. "Son los hogares con menos renta los que más acuden a los créditos y préstamos al consumo, además las tarjetas de crédito pueden ser un arma de doble filo", ha subrayado, destacando el peligro que esto supone para las economías más vulnerables.

Claves para que el préstamo no se convierta en una losa

Para evitar que la deuda se convierta en una "bola de nieve", el economista ha ofrecido varias claves. La primera es psicológica: "saber que estamos pidiendo un crédito y que no es un ingreso extra para nuestras cuentas familiares". Según Camarero, percibirlo como tal genera un falso "estado de felicidad económica" que enmascara la realidad de que es una financiación que hay que devolver.

Pixabay Pago con tarjeta de crédito

En segundo lugar, ha recomendado prestar atención al plazo, ya que se tiende a pedir "créditos muy pequeños a 4, 5 años, incluso, para financiar cosas que no duran tanto", lo que provoca que se termine "pagando muchísimo dinero en intereses".

También ha aconsejado vigilar los tipos de interés: con una media actual de entre el 6% y el 7%, "por encima de un 7% es mejor optar por otra vía y no aceptar el primer préstamo que nos venga".

Finalmente, Camarero ha insistido en la importancia de mirar más allá de las ofertas de "préstamos sin intereses, 0%". La clave, ha dicho, es fijarse siempre en la TAE (Tasa Anual Equivalente), que incluye no solo los intereses, sino también "comisiones, de tasas y de gastos asociados al crédito". Solo un 0% TAE garantiza que la operación no tendrá ningún coste asociado.