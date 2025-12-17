Agustina tiene la película preferida para poner en Navidad a sus nietos: disfruta con 'Solo en Casa' y se mueren de la risa

El programa Herrera en COPE ha abierto los micrófonos de su sección 'La Hora de los Fósforos' para hablar de un elemento central en estas fiestas: las películas navideñas que no pueden faltar. La conversación, liderada por Alberto Herrera, ha destapado un abanico de gustos que van desde las historias más tradicionales hasta filmes de acción que se han convertido en un inesperado ritual para muchas familias.

Entre las primeras llamadas, la de María, desde Enguera (Valencia), ha recordado la tradición familiar de ver "Cuento de Navidad en la versión de los teleñecos" y la comedia española "Se armó el Belén". Otros oyentes, como Salvador, se decantan por la acción con La jungla de cristal y el clásico de los ochenta Los gremlins.

La magia de verlo en familia

Pero si un testimonio ha captado la esencia de estas fechas ha sido el de Agustina. Para ella, la película definitiva es Solo en casa, sobre todo por la experiencia de "verlo con mis nietos". La oyente ha descrito la escena con emoción, asegurando que están "desde el principio hasta el final, muertitos de risa los 3".

El propio Alberto Herrera ha secundado la elección, reconociendo que es una cinta que marcó a su generación. "Es una de las mejores películas, para mí, de Navidad es la mejor, porque supongo que me toca de lleno, yo creo que yo cuando la vi tenía la misma edad que el protagonista, Macaulay Culkin", ha confesado.

Es una de las mejores películas, para mí, de de Navidad es la mejor" Alberto Herrera

Títulos inesperados y sagas maratonianas

La lista de los oyentes ha seguido con propuestas muy diversas. Guillermo ha vuelto a reivindicar La jungla de cristal como película navideña y ha añadido el clásico de fantasía La princesa prometida. Por su parte, Rocío ha señalado que la saga de Harry Potter al completo se ha convertido en un maratón indispensable en estas fechas, junto a cualquier película de Disney.

Harry Potter, el show

Curiosamente, muchos espectadores asocian a la Navidad películas que no son puramente temáticas, como Lo que el viento se llevó, mencionada por Raquel, o Qué bello es vivir, defendida por José Manuel. Como ha apuntado un fósforo, son cintas que "entran muy bien" porque recuerdan a tu infancia, convirtiéndose en un ritual reconfortante.

El cine español también presente

El cine español también ha tenido su hueco con títulos como Plácido de Berlanga, descrita como una crítica social dura pero necesaria, y Papá Piquillo, la película de Chiquito de la Calzada que ha recordado Miguel Ángel. La lista se ha completado con otras joyas como Polar Express, Family Man o Willow, demostrando que en el cine, como en la Navidad, hay una historia perfecta para cada familia.