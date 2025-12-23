'El Rey de Reyes' y otras películas para ver estas Navidades en familia: "Arrasa en la taquilla española"

La película de animación El Rey de Reyes se ha estrenado en cines convirtiéndose en un éxito de taquilla en España desde su lanzamiento el pasado 12 de diciembre. Esta cinta, que narra el origen cristiano de la Navidad, ha logrado posicionarse en el top 5 de las más vistas durante las vacaciones escolares.

La trama es una adaptación libre del libro 'La vida de nuestro señor' de Charles Dickens. En la víspera de Navidad, el escritor le cuenta a su hijo Walter, obsesionado con el rey Arturo, la historia del "Rey de Reyes". Lo que empieza como un relato para dormir se convierte en un viaje que cambia sus vidas.





A través de la imaginación, el niño se sumerge en una aventura junto a Jesús, llena de emoción, ángeles, reyes malvados y milagros. La película explora cómo redescubrir el poder de la fe y la empatía, y muestra el conflicto que generó la figura de Jesús: "Para algunos, fue un milagro, pero para otros, fue una amenaza". El filme también ha conseguido un gran éxito internacional, recaudando más de 60 millones de dólares en Estados Unidos.

Otras películas para ver en Navidad

Además de 'El Rey de Reyes', existen otras propuestas cinematográficas de temática navideña para disfrutar en familia. Una de ellas es 'Se armó el belén', que narra el viaje de Bo, un burrito que, junto a otros animales y los tres camellos de los Reyes Magos, sigue una estrella para conocer a Jesús y su familia.

Otro cortometraje centrado en un burro es 'The Small One'. La cinta cuenta la historia de Lucas y su burro Pequeño durante la primera Navidad. La familia del niño atraviesa dificultades económicas, lo que les obliga a plantearse vender al animal.

El padre de Lucas le explica con pesar la decisión: "Lo siento, hijo, pero mañana llevaré a pequeño a la ciudad y lo venderé por una pieza de plata". La historia da un giro cuando el burro es comprado por José para acompañar a la Virgen María en su viaje a Belén.

Clásicos navideños para toda la familia

Entre los clásicos navideños se encuentra 'Polar Express', la historia de un niño que recupera la fe en el espíritu de la Navidad a bordo de un tren mágico con destino al Polo Norte. Otra opción es 'Crónicas de Navidad', en la que dos hermanos se aventuran a grabar a Papá Noel en Nochebuena y terminan viajando en su trineo.

La comedia 'La primera Navidad' presenta a un ladrón y un sacerdote que viajan en el tiempo al año 0 en Palestina, justo antes del nacimiento de Jesús. Por otro lado, 'Natividad' ofrece una visión más tradicional, narrando la vida de una humilde pareja, José y María, en su camino hacia Belén.

Para los más pequeños, 'Los Reyes Magos' es una película de animación donde Melchor, Gaspar y Baltasar se enfrentan a las amenazas del rey Herodes. Y no se puede olvidar el clásico por excelencia, 'Solo en casa', una cita ineludible en la programación televisiva de estas fechas.