Adiós Francis, hola Goretti: el meteorólogo Jorge Olcina señala los puntos de España que más sufrirán los efectos de la nueva borrasca "explosiva"

España ha vivido la que, según los registros, ha sido la noche más fría de los últimos 20 años para el conjunto del país. Así lo ha explicado el director del laboratorio del clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, en el programa 'Herrera en COPE'. El meteorólogo ha analizado junto a Alberto Herrera este episodio de frío intenso que, aunque notable, se encuentra dentro de los parámetros esperados para la época.

Un frío intenso pero normal

A pesar de las bajas temperaturas generalizadas, especialmente en el centro peninsular, Olcina ha matizado que no se trata de un evento histórico. "Tampoco es una cosa histórica, hay una ola de frío tremenda y tal, entra dentro de lo normal", ha señalado. Esta percepción contrasta con la sensación térmica experimentada en lugares menos acostumbrados al frío, como Sevilla, donde el propio presentador ha relatado las bajas temperaturas de la madrugada.

La parte positiva de este episodio invernal es la nieve. El experto ha confirmado que está siendo una excelente temporada para las estaciones de esquí, con niveles de nieve y kilómetros esquiables que no se veían desde hace años a comienzos de la campaña. Además, ha destacado la importancia de estas nevadas como una "muy buena reserva de agua" que, con el deshielo, alimentará los ríos y embalses.

acn se espera que por la tarde la precipitación continúe con una cota de nieve que se moverá entre los 300 y 400 metros.

En el caso de Sierra Nevada, este año ha sido especialmente bueno gracias a las danas que han entrado por el golfo de Cádiz hacia el Mediterráneo. Sin embargo, Olcina ha recordado que la tendencia general es preocupante, ya que en el conjunto de España "cada vez nieva menos". Este hecho obliga a las estaciones de esquí a reflexionar sobre su futuro a medio y largo plazo.

Llega la borrasca Goretti

El tiempo invernal continuará con la llegada de un nuevo frente. "Goretti es la próxima borrasca explosiva", ha advertido Olcina. Esta borrasca significativa, que ya se encuentra en el Atlántico, llegará a las costas de Galicia el jueves por la tarde y barrerá toda la fachada cantábrica durante el viernes. Se esperan avisos por viento muy intenso y fuerte oleaje en todo el tercio norte peninsular.

Este nuevo frente atlántico afectará principalmente a Galicia y toda la fachada cantábrica, donde se prevén rachas de viento que podrían superar los 100 km/h y olas de hasta 8 metros de altura. La borrasca Goretti se desplazará rápidamente de oeste a este durante el viernes, dejando a su paso un rastro de inestabilidad y un descenso adicional de las temperaturas en la mitad norte.

EFE Nieve en la carretera LU 633 en el Alto do Poio en Lugo este martes. La borrasca Francis está siendo la protagonista del tiempo en los primeros días del año 2026.

La llegada de una borrasca tan activa en medio de una ola de frío ha hecho que muchos rememoren el histórico temporal de Filomena en enero de 2021.

De hecho, la preocupación no es tanto por el presente, sino por el futuro a medio plazo. Los meteorólogos observan con atención los modelos a largo plazo, ya que algunos apuntan a que en enero de 2026 podría darse una configuración atmosférica similar a la de Filomena, con la posible confluencia de una borrasca húmeda del sur y una masa de aire ártico, un escenario que podría desembocar en otro temporal histórico.