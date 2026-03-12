"Si el Bayern de Múnich pudiera elegir entre el Real Madrid y el City como rival para cuartos, sin duda, elige al Manchester"

El debate ha quedado servido en El Partidazo de COPE tras la última exhibición europea del Real Madrid. El equipo blanco ha pasado de ser un mar de dudas a convertirse de nuevo en un aspirante temido en el continente. Como se apuntó durante el programa, "la grandeza del Madrid es que en 90 minutos, de no ser candidato a nada, ha pasado a ser favorito la Champions". Esta metamorfosis ha reabierto la conversación sobre la verdadera esencia competitiva del club.

Durante la tertulia, Manolo Lama compartió su reflexión sobre el ADN del Real Madrid. Para el periodista, la condición indispensable para triunfar en el club, más allá de la calidad, es una mentalidad inquebrantable. Según Lama, "la condición necesaria para jugar en Madrid, no la suficiente, pero la necesaria, es entender que de ninguna manera se puede perder un partido". Es esa "desesperación" por competir hasta el final lo que, a su juicio, consolida a los jugadores en la historia de la entidad.

El impulso de la cantera

Un ejemplo de ese carácter indomable lo encarna Thiago Pitarch. El canterano, con su "impulso de novillero", ha contagiado a un equipo que parecía haber perdido esa frescura. Su irrupción ha sido fundamental para que el conjunto recupere un espíritu competitivo que se echaba en falta, una energía que ha quedado patente en los momentos decisivos y que ha servido de motor para el resto de la plantilla.

En el plano táctico, se analizó cómo el Real Madrid es un equipo letal cuando encuentra espacios para correr, confirmando que "el Madrid, cuando le dejas correr, te mata". Sin embargo, la gran "asignatura pendiente" sigue siendo el ataque contra rivales que se encierran y no conceden metros a su espalda. A pesar de ello, la sensación general es que el equipo "ha pasado el mal momento" y ha recuperado la moral necesaria para afrontar el tramo final de la temporada.

EFE El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, ayudado por sus compañeros durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City disputan este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu

Un desafío para las estrellas

El excelente rendimiento de los más jóvenes plantea un reto para las estrellas consagradas. En la COPE se destacó que el camino a seguir es el de la implicación máxima, un listón que han puesto muy alto los canteranos. El debate giró en torno a si figuras como Mbappé o Bellingham igualarían la entrega de jugadores como Brahim o el propio Thiago. La conclusión fue clara: "Para ganar algo, ha quedado claro que tiene que jugar como hoy", una idea que también defendió Manolo Sanchís, quien afirmó que si el Real Madrid mantuviera este nivel de implicación, sería un equipo dificilísimo de batir.

EFE El jugador turco del Real Madrid Arda Guler durante en el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City disputan este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu

La goleada que lo cambió todo

Este cambio de percepción tiene su origen en la reciente victoria del Real Madrid Juvenil de Álvaro Arbeloa. El equipo ofreció una exhibición en la ida de los octavos de final de la Youth League, donde goleó por 3-0 al Manchester City. El gran protagonista fue Fede Valverde, autor de un espectacular 'hat-trick' en la primera mitad, con goles en los minutos 20, 27 y 42 que sentenciaron el encuentro.

La renta pudo ser incluso mayor, pero Gianluigi Donnarumma detuvo un penalti a Vinícius Junior en el minuto 57. La actuación colectiva fue tan sobresaliente que Paco González se mostró "flipando" con la primera parte y las "decisiones muy intervencionistas de Arbeloa", destacando la exhibición de futbolistas como Valverde que anularon por completo al conjunto inglés.