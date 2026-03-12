Juanma Castaño califica como "descalabro" las cuatro derrotas y dos empates de los equipos ingleses en la Champions

Ni el Arsenal, con un empate a uno en Leverkusen; ni el Tottenham, esperpéntico en el 5-2 contra el Atlético de Madrid; ni el Manchester City, doblegado 3-0 por el Real Madrid; ni el Chelsea, superado 5-2 por el París Saint Germain; ni el Liverpool, derrotado 1-0 por el Galatasaray, ni el Newcastle, con un 1-1 el Barcelona, ganaron en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, que atormentó a la ‘Premier’ inglesa.

PA / Cordon Press Erling Haaland, Ruben Dias y O'Reilly se lamentan tras un gol del Real Madrid.

El balance es expresivo del primer partido de esta ronda para la competición más poderosa de las ligas europeas: en sus seis partidos en esta ronda, cuatro derrotas y dos empates, con 16 goles en contra y sólo 6 a favor. Ninguno sostuvo su marco a cero.

LA PREMIER SE HUNDE EN EUROPA

Dominadora absoluta Inglaterra por cantidad entre los 16 mejores de la máxima competición europea, con seis clubes, incluidos cinco en el top ocho de la fase liga (el Arsenal fue primero, el Liverpool tercero, el Tottenham cuarto, el Chelsea sexto y el City octavo, por lo que todos disputarán la vuelta en su terreno), ahora están todos y cada uno de ellos en entredicho, obligados todos a ganar, algunos a golear, para acceder a los cuartos de final. Inesperado.

A la sesión frustrante del martes para los equipos de la ‘Premier’ se añadió otra similar este miércoles, que comenzó con el 1-1 del Arsenal, el líder de la liga inglesa, contra el Bayer Leverkusen, el sexto de la Bundesliga alemana.

dpa/picture-alliance / Cordon Press Kai Havertz celebra aliviado el empate del Arsenal contra el Leverkusen.

Y gracias, porque el conjunto de Mikel Arteta, el primero de la fase liga anterior, ganador de todos y cada uno de sus partidos en esta edición del torneo hasta la visita al Bay Arena, logró la igualada con un penalti en los instantes finales, anotado por Kai Havertz frente a su exequipo. La vuelta es en Londres.

El Manchester City fue goleado 3-0 después en el Bernabéu, por el Real Madrid y por Fede Valverde, que marcó los tres goles del conjunto blanco en el primer tiempo.

Y también cayó el Chelsea, que fue sobrepasado 5-2 por los goles de Vitinha y Kvicha Kvaratskhelia, por dos veces, en el tramo final para el París Saint Germain en el Parque de los Príncipes.

el mensaje de juanma castaño a la premier

Juanma Castaño tras analizar en primera persona la victoria del Real Madrid contra el Manchester City pasó a repasar el resto de la jornada Europea. "La tarde y la noche de Champions League han sido impresionantes", empezó comentando el director de El Partidazo de COPE.

EFE Los futbolistas del Chelsea, cabizbajos tras la derrota contra el PSG.

Y añadía seguidamente: "El descalabro de los equipos ingleses es lamentable". Y de forma irónica decía: "¡Qué lamentable y qué bochornosa la Premier League! Es una liga que no hay que ver los fines de semana".

Juanma Castaño continuó repasando los resultados de este miércoles y finalizó con un tajante "¡increíble!" después de contar el empate del Arsenal contra el Bayer Leverkusen.