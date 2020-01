Foto del día: "Sin la belleza no se puede vivir"

La foto que me ha llamado la atención la publica El País en su contraportada. Es la imagen de una vieira que no tiene nada extraordinario, la concha está manchada de tierra, rellena de una arena oscura. Y entre la arena oscura hay una pequeña bola de color rosa. Han encontrado la vieira en Augusta Emerita, , enterrada junto a un lugar en la que incineraban a los difuntos. La vieira era la polvera, el cofre donde guardaba el maquillaje una ticia de hace 2.000 años. Y se han conservado los polvos de aquella vecina extremeña que bien pudiera llamarse Flavia. A Flavia le gustaba pintarse los coloretes, le gustaba que la vieran, y sobre todo, le gustaba verse con unas mejilllas frescas y lozanas como cuando correteaba, joven, niña, por el cardo maximus. Podemos imaginar que ya habían pasado los años y que las arrugas de una vida sufrida surcaban el rostro de Flavia. Y que los pelos se le habían tornado de plata, y que se le quedaban muchos en el peine de de hueso que le había regalado su padre, un peine con unos cines tallados. En casa de su padre Flavia había tenido almidón, y oxidos de estaño y mieles sirias para maquillarse. Pero aquellos tiempos ya habían quedado muy lejanos. Luego vino la miseria y luego la soledad y ahora todo era sobrevivir en una tienduca de pocos metros cerca del foro, donde dormía y vendía adornos que casi no le daban para comer. Flavia no tenía para comer mas que una vez al día, pero no escatimaba en sus polvos rosas. A veces le visitaba un sobrino para regañarle, para decirle que ya no tenía edad de gastarse los dineros en aceites, que tenía que comer mejor. Y Flavia asentía pero no estaba dispuesta a cambiar nada. Sin comer se puede estar pensaba, pero sin unas mejillas rosadas, sin la frescura de la infancia, sin la belleza, no se puede vivir, pensaba Flavia. Sin la belleza no se puede vivir.

