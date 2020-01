Foto del día: "Siempre con un mar infinito dentro que no le deja a uno tranquilo"

La foto que me llama hoy la atención hoy no la publica ningún periódico, la acabo de tomar yo en la playa cerca de Punta Europa. Playa de invierno, recoleta, con arena rubia y castaña. Playa de aguas mansas con olas en las que la mar oceana se hace tímida y chiquita como si no hubiera tormentas ni naufragios. En la playa pequeñita, el sol va de retirada. Amarillo pereza entre una bruma suave. Este sol de los últimos días de enero se entretiene en la arena mojada, en la ola que se retira y dibuja oros efímeros. Aquilatadas palabras de despedida sobre la espuma limpia. Dos chiquillos en bañador, uno con la piel muy blanca y otro con la piel oscura corren sobre el espejo aúreo y el instante tiene el yodo y la sal de paraíso. Niños de Sorolla y Gibraltar que empiezan la frase en español y la terminan en inglés. Y le dan a uno ganas de descalzarse y de correr con los chiquillos y de meterse en el agua porque tanta belleza es como una llamada para ir más allá. Más allá de las columnas de Hércules. Siempre más allá, siempre con un mar infinito dentro que no le deja a uno tranquilo.

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19Ÿhoras, emitido el 30 de enero de 2020. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo y Sinacio; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

