Carlos Herrera analiza el 'silencio' de Moncloa por el caso mascarillas y la presunta "financiación ilegal" del PSOE

Carlos Herrera ha comenzado su monólogo de las 7H en 'Herrera en COPE' de este viernes poniendo el foco en el silencio que mantiene el Gobierno de Sánchez en las últimas horas. Un mutismo que el comunicador atribuye al desarrollo del juicio del caso mascarillas, el cual, en sus palabras, "se está yendo de las manos".

La trama de las mascarillas

Según el análisis de Herrera, el juicio aborda la compra de mascarillas por parte de administraciones socialistas a precio de oro, que además resultaron ser defectuosas. Ha recordado que en aquellos días se centralizó la compra en el ministerio de Transportes, impidiendo que otras administraciones lo hicieran, para, presuntamente, enriquecer a una empresa concreta vinculada a gente de confianza de Sánchez.

El 'PSOE Bank'

Sin embargo, para el periodista, lo que subyace en todo esto con una intensidad que "nadie puede ignorar" es la presunta financiación ilegal del PSOE. Ha destacado las declaraciones del hermano de Koldo, quien confirmó que iba a la sede del partido "a coger dinero", y de la empresaria Carmen Pano, que admitió haber dejado bolsas con dinero en Ferraz por orden de Víctor de Aldama.

Estas revelaciones han llevado a Herrera a afirmar que "Ferraz era el PSOE Bank". "El PSOE no parece un partido, parece un cajero del que sacar y meter dinero", ha sentenciado el comunicador durante su análisis.

Archivo - Sede del PSOE de la calle Ferraz, a 20 de junio de 2025, en Madrid (España).

Un 'panóptico' de corrupción

Herrera ha utilizado la metáfora del 'panóptico' para describir cómo, al rascar en el negocio de las mascarillas, aparecen conexiones con otras tramas. Ha mencionado el caso de hidrocarburos, el trasiego de billetes en la sede del PSOE, los tejemanejes en la SEPI y cómo todo ello conecta con el proceder de Begoña Gómez a través de la figura de Víctor de Aldama, la "clave de bóveda" de la trama.

Sobre Aldama, Herrera ha señalado que "él se da cuenta que ahí hay gente corruptible" para conseguir sus objetivos. El periodista ha recordado cómo se pagaban gastos de "amigas" colocadas en empresas públicas, se compraban chalets en Cádiz o se pirateaba la luz, afirmando que "lo tienen todo".

EFE El empresario Víctor de Aldama (i) en el banquillo de los acusados

Finalmente, el comunicador ha analizado las consecuencias políticas de este escándalo, que tiene al PSOE y al gobierno de los nervios. Ha puesto el foco en la situación de María Jesús Montero y las próximas elecciones en Andalucía, advirtiendo al electorado del PP sobre un exceso de confianza que podría llevar a un gobierno dependiente de Vox, a quienes ha calificado de "absolutamente inestables".