Javier Yzuel, creador del huevo frito envasado: "En 2022 hemos vendido 50 millones congelados a nivel mundial"

A principio de año, más de uno estará aún reponiéndose de los excesos de estas fiestas. No hay día que no se mencione el tema de la comida, y aún nos queda la Noche de Reyes, en la que también preparamos cena con familia, o sino, comida el mismo día 6. Seguro que te pasa, que a estas alturas de las fiestas, uno ya no sabe qué hacer de menú para que todo el mundo salga contento, sobre todo porque esto de los gustos es complicado. Y eso que en España no somos especialmente 'raritos' con el tema de la alimentación.

Una de las comidas más sencillas de preparar, que en muchos casos nos salva de un apuro, es un par de huevos fritos, que no se tarda ni cinco minutos en preparar. Aun así, hay quien ha discurrido cómo hacerlo más fácil. Fritos, envasados y listos para comer. Esa es la idea que tuvo hace unos años el monegrino Javier Yzuel. Decidió reinventarse, y qué mejor manera que con nuestra gastronomía.

Es uno de los sectores, la industria gastronómica, donde más se puede crecer, emprender e innovar. Sin embargo, muchos emprendedores tienen una idea de negocio, pero no saben por dónde empezar, necesitan conocer de forma sencilla, clara y personal las claves para emprender y el camino a recorrer desde la generación de la idea. En 'La Noche' de COPE hemos hablado con Javier, que nos ha explicado el proceso de su idea y las increíbles cifras que han alcanzado en el mercado.

El huevo frito envasado que puedes encontrar en el supermercado

Yzuel nos explica que "el primer hito" fue conseguir freír los huevos y congelarlos, ya que así se comercializan en muchos países del mundo. El siguiente, y más complicado, "era conseguir que fueran refrigerados y que la yema quedase líquida, como cuando lo freímos en nuestra casa", ya que es un requisito casi imprescindible para cualquier cliente en nuestro país.

A esto hay que sumar que se debe "cumplir la garantía de seguridad alimentaria". Centrándonos en el producto que ya podemos encontrar en el supermercado, su creador nos cuenta más detalles.

"Lo más importante es que es un huevo fresco de origen español con aceite de oliva virgen extra al que no se le añade sal. Para salir a competir al mercado hay que alcanzar una temperatura dentro del producto. Con lo cual, en caso de que esté contaminado, desaparece. Lo complejo era mantener la yema líquida, no tanto llegar a esta temperatura. Eso es lo que hace el producto increíble. Huevo y aceite, nada más, sin conservantes", nos cuenta.

Además, se ha centrado en la buena acogida que tienen sus productos, tanto el huevo congelado como el refrigerado: "Cuando presenté el huevo frito congelado, casi todas las compañías se reían. Este año vamos a alcanzar la venta de 50 millones mundiales de fritos congelados a nivel global. Igual no era para todo el mundo, pero había una serie de clientes que lo necesitaban. Con el refrigerado pasa igual. No vamos a luchar contra los huevos que hacemos en casa, la idea es encontrar una solución, tener una alternativa y que pueda estar disponible para cualquiera que lo necesite".