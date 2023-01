El método que emplea una oyente de Carlos Herrera para conciliar el sueño: “Funciona extraordinariamente”

No todo el mundo tiene la misma facilidad para conciliar el sueño y, a veces, se convierte en una auténtica tortura para quienes les cuesta dormirse y se tiran casi toda la noche en vela dando vueltas sobre el colchón.

A la hora de ir a la cama algunos recurren a tomar medicación, las ya famosas pastillas de melatonina, tomas unas infusiones específicas que te ayudan a conciliar el sueño… y otros, recurren a algunos trucos o métodos que les funcionan para dormir bien y descansar.

Precisamente, de esto último, hablan los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ este martes desvelando algunos de sus hábitos para ayudar a quienes también sufren de insomnio.





De construir casas a la necesidad de tener siempre los pies tapados





La técnica que emplea María para conciliar el sueño es la de “construir y diseñar casas”. Asegura esta oyente que es una manera con la que “se me distrae la mente y me quedo dormida”.

Sofía tiene una manía, “ya sea invierno o verano” nos confiesa que “siempre tengo que tener los pies tapados con la sábana de arriba”





Relajar los músculos del rostro: “Funciona extraordinariamente”





Sin lugar a dudas, uno de los trucos que más ha sorprendido es el que nos ha contado Nuria y que le enseñó “un médico rural y ha sido definitivo”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Estos son los pasos que tenemos que seguir cuando nos acostamos “te relajas, te pones en posición fetal y relajas los músculos del rostro: primero, la frente; mejillas y mandíbulas”, nos explica Nuria que asegura que “funciona extraordinariamente”.

La mejor manera de relajar nuestro rostro es “dejar la mente en blanco e ir aflojando la frente, las mejillas, la nariz”, añade esta oyente que confía “que vaya bien para otras personas”.





Salir a tomar el fresco o repasar los estados de EE. UU.





Para terminar, tenemos el caso de Miguel que cuando no puede dormir “me levanto de la cama y me voy a la ventana o a la terraza hasta que me da frío y vuelvo a la cama y cuando entro en calor ya me duermo”.

O Marian, que para conciliar el sueño repasa todos los estados de Estados Unidos y confiesa que “lo hago por orden alfabético y en distinto orden”.