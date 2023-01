Consejos para guardar la cristalería y la vajilla tras las Navidades: ¿lavavajillas sí o no?

Se pone fin a unas nuevas Navidades, pero aún hay que recoger todo aquello que hemos usado en estos días. Seguramente hayas guardado ya ese árbol que decoraba tu casa. También todos esos elementos que embellecían tu hogar. Los familiares que se han reunido durante estas fechas tan señaladas están ya en sus lugares habituales. Son los mismos que han consumido muchos platos, turrones y champán en esa vajilla a la que le tienes tanto cariño y que sacas solo en ocasiones especiales. Es sobre la que ponemos el foco de atención en 'La Noche'.

A lo mejor te ha pasado que en las pasadas fiestas has sacado la vajilla buena y te has encontrado alguna copa rota, o algún plato o cubierto que no tiene el brillo que se merece. La organizadora profesional de 'La Noche', Begoña Pérez dejó este martes en el programa los mejores trucos para guardar bien todos los elementos que sacamos en Navidad. Porque antes de guardar esa gran vajilla, debes dejarlas relucientes. Para ello, hay una pregunta fundamental: ¿Debemos usar el lavavajillas o no?

"Me parece un ahorro de tiempo y agua, así que no pasa nada por usar el lavavajillas. Eso sí, hay que hacerlo con cierta precaución. Si tenemos copas altas, hay que bajar el cestillo para que no dé en la parte de arriba. Hay mucha gente que no sabe que para evitar que la copa se quede un poco opaca son mejores las pastillas de polvo que el jabón líquido", explica 'La Ordenatriz'. Si optamos por hacerlo a mano, Begoña Pérez remarca que lo mejor es que "dejemos secar al aire libre un rato para evitar que queden marcas".

Si quedan surcos por exceso de cal, 'La Ordenatriz' recomienda sumergir los vasos o las copas en "una mezcla a partes iguales de agua y vinagre durante una noche". Tras ese tiempo, hay que aclararlo y "frotarlo bien con un estropajo suave". Si no resulta, Begoña Pérez recomienda el uso de agua y percarbonato. "Lo sumergimos en agua caliente toda la noche para que actúe el percarbonato. A la hora de aclarar, hay que frotar bastante. Si uno recupera la vajilla, es una alegría. Pero esto último es para casos críticos", recalca.

Dónde guardarlo

Begoña Pérez aconseja guardar la vajilla en un lugar "seco y opaco". "Aunque es una cosa fea, cubrirlo con una bolsa de basura negra o una tela negra sin cerrarlo herméticamente", señala. El motivo es que "la cubertería de plata coge esa patina de óxido que hay en el ambiente y se pone negra". También recomienda forrar los cubiertos con "papel film transparente": "te evitas la limpieza seguro".