Tal como están las cosas con el precio de la energía disparado y batiendo récords casi diarios y la situación de sequía con los embalses de media España diezmados de reservas, poner el lavavajillas empieza a convertirse casi en un lujo que no estará al alcance de todos. Por eso adquiere cada vez más importancia hacer un buen uso de él y aprovechar al máximo sus capacidades para no despilfarrar ni agua ni electricidad.

Conviene que todos lean, al menos lo esencial, del manual de instrucciones que acompaña al aparato y hacer caso de las recomendaciones que ofrece para utilizar adecuadamente los programas de limpieza y el espacio interior colocando de la mejor manera las cosas para llenarlo y aprovecharlo al máximo. Esto es algo que tiene mucha importancia y que se suele pasar por alto en demasiadas ocasiones ya que se gasta la misma energía y agua con el lavavajillas lleno que medio vacío .

El error más común de todos es pasar los platos sucios por el grifo antes de ponerlos a lavar. Un gesto casi automático que se realiza con la intención de facilitar su limpieza posterior y no atascarlo, sin embargo constituye un gasto absurdo de agua, de tiempo y de electricidad porque no solo no sirve para nada sino que incluso podría afectar al funcionamiento del aparato o a la eficacia del detergente.

En el libro de instrucciones de todos los lavavajillas de todas las marcas se dice mas o menos lo mismo : "Retirar los restos de alimentos más gruesos. Para ahorrar recursos, no lavar la vajilla debajo del grifo con agua corriente", algo que también figura como recomendación en los envases de detergente para lavavajillas, que tampoco se suelen leer. Es decir, que lo aconsejable y “sostenible” es quitar manualmente los restos los restos sólidos más grandes de alimento y a continuación ponerlo directamente en el lavavajillas

Además la mayoría de modelos cuentan ya con sensores que miden el grado de suciedad al inicio del ciclo de lavado, de manera que si enjuagamos los platos previamente, el aparato puede creer que están prácticamente limpios, y en consecuencia limpiará con menor profundidad.

En definitiva que lavarlos antes elimina una de las ventajas de este electrodoméstico, el ahorro considerable de agua. Si además se activa el calentador, gastamos energía de gas o electricidad, otro derroche más totalmente prescindible.

