Cómo llenar correctamente el lavavajillas, ¿los cubiertos hacia arriba o hacia abajo?

En casa es de lo más normal que haya discusiones a la hora de repartir las tareas del hogar: quién friega el suelo, quién limpia el baño, quién pasea al perro, quién hace la colada, etc. Y es que según Ana Sancho y Noelia Terrer, autoras de "Tareas compartidas, familia féliz", no solo es una buena forma de hacer que los pequeños de la casa aprendan a asumir responsabilidades desde una edad temprana, sino también una manera de conseguir que aprendan la corresponsabilidad existente en las tareas domésticas dentro de la familia. Y de paso evitaremos que los adolescentes vivan en casa como si esta fuera un hotel. Pero hoy vamos a hablar de poner el lavavajillas.

Aunque parezca algo sencillo no es una tarea fácil de hacer. Pues hay que saber qué utensilios se pueden meter en el lavaplatos y, a veces, también hay que enjuagar un poco los platos antes de meterlos dentro. Por no mencionar que también hay que estar atento de que al electrodoméstico no le falte ni sal, ni abrillantador. Y es en este punto que tenemos que saber la siguiente cuestión: ¿Cómo ponemos los cubiertos en el lavavajillas?





Este tema siempre enfrenta a los adultos en casa. Por un lado, están los personas que defienden que hay que meter los cubiertos con el filo hacia abajo porque si no, se pinchan a la hora de recoger el lavaplatos y, por otro lado, tenemos a quienes optan por meterlos con las puntas hacia arriba, para evitar que estas se estropeen en el cesto. Pero ¿Cuál es la forma correcta?

Según los fabricantes de lavavajillas, solo hay una forma: con el mango hacia arriba, es decir, con las puntas hacia abajo para evitar accidentes. Según el experto de Choice (la principal asociación de defensa del consumindor en Australia), Ashley Iredale, "la seguridad es los primero". Además, asegura que de esta forma es más rápido colocar los cubiertos en el cajón. Y añade que no debemos olvidar que en las manos "tienen gérmenes", "por lo que coger el cuchillo del filo no es buena idea".

El lavaplatos no siempre es bueno





Otro aspecto en el que coinciden, tanto los fabricantes como los númerosos expertos, es que no todos los cuchillos pueden meterse en el lavavajillas: si tienen mango de madera se recomienda lavarlos a mano. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que la madera es un material muy poroso y que acabará abriéndose en el lavaplatos. También los cuchillos con funciones más específicas, como el de cortar jamón, y que suelen ser más grandes, también hay que lavarlos a mano. Esto es, principalmente, para conservar el filo en buen estado durante el mayor tiempo posible, debido a que el detergente de este tipo de electrodomésticos es muy agresivo.