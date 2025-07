Va a una obra de teatro y el 'bochorno' que siente por lo que hace el actor en escena le deja con mal cuerpo: "Ridículo"

En el teléfono de siempre, el 900.50.60.06, nuestros 'Fósforos' responden al tema del día que les proponemos y que va variando: ¿a qué retos se ha enfrentado y no estaba del todo preparado?

El primer 'Fósforo', llamado Pedro, nos cuenta que después de la reputada carrera que tiene como profesor, con 21 años a sus espaldas, "hice el ridículo en un teatro haciendo de actor. Yo soy profesor de música, estoy acostumbrado a organizar eventos para varias asociaciones. Me dijeron que tenía que decir una frase en una obra de teatro. Y me inventé cuatro que no tenían nada que ver. Me cargué la obra de teatro".

Interior del Teatro Principal de Zaragoza

La escena era en un tanatorio y "yo era el resucitado. Luego resulta que tenía que decir que el muerto no era el que había ahí. Tenía que entrar borracho, con una guitarra, y cantar en directo 'No estaba muerto, estaba de parranda'. Y me equivoqué hasta en la letra". Él creía que la gente se iba a reír. Pero nada. Imagina todas esas personas... que pudieron ver esa obra y sintieron ese bochorno al ver que, esa obra de teatro, no salía según estaba prevista. Así, en el titular nos hemos puesto en la 'piel' de una de esas personas. Y de esa "vergüenza" que sentirían.

Pol es el siguiente oyente en relatar su historia. Un íntimo amigo suyo le retó a hacer yoga.

"Yo dije que estaba preparado para hacer yoga. Empecé con yoga de expertos. La primera clase la superé. Pero apenas. Es muy duro. La segunda clase, a mitad, la esterilla logré partirla por la mitad. Toda la clase mirándome. Serios. Yo cogí una silla y no he vuelto a la tercera clase y perdí la apuesta que tenía con mi amigo", cuenta provocando las risas de todos los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Ahora, él mira desde la distancia las clases de yoga que hacen en el paseo marítimo de su ciudad.

"TENGO EL VÍDEO DE MI PASEO CON EL CABALLO A CÁMARA LENTA PARA QUE NO SE VEAN LOS DEFECTOS"

Cristina tiene 48 años. Ha estudiado literatura inglesa y lleva unos años que, por culpa de su hijo, se interesó por el mundo del caballo. Se sacó su FP y todo. Con muchas prácticas. Y en una de esas actividades sufrió un incidente. "Cuando me dieron el caballo.... al final acabé en el suelo un par de veces. Yo dije 'to p'alante'. Y el resto de la clase eran niños de 17-18 años. Me hicieron un vídeo y todo al final del curso. Que lo tengo en mi Instagram a cámara lenta para que no se vean los defectos"

Pixabay Caballo

Se suceden las llamadas de los oyentes. Como la de Juan. Este oyente afirma que su mujer y él son unos auténticos enfermos de los musicales. Les encantan. Su mujer siempre había hecho mucho teatro y, un día, ella le propuso apuntarse a clases de teatro musical. Llevan 4 años ya. Y, hace seis meses, por mediación de su profesor de teatro "le surgió la oportunidad en Zaragoza de participar en el musical. He conseguido debutar con gente que ha pagado su entrada. Un éxito".

"MI HIJA CONSIGUIÓ EL CERTIFICADO DE ALTO RENDIMIENTO Y PUDO ENTRAR EN ODONTOLOGÍA"

Ponemos la guinda a esta gran sección con Daniel. El 'Fósforo' que tenía era el siguiente: su hija acabó segundo de bachillerato, no llegaba su nota para estudiar odontología, y el reto que se propusieron dejó a su niña visiblemente sorprendida.

"Yo pensé que nos matábamos. Después de cinco días de regata, conseguimos clasificarnos. Consiguió el certificado de alto rendimiento y entró a odontología".