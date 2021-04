Manel Fuentes confiesa cuál ha sido su entrevista más difícil: "Era mi ídolo"

Se trata de uno de los rostros más conocidos de la televisión y los proyectos que lidera son sinónimo de buenos índices de audiencia. Aunque los orígenes de Manel Fuentes (Barcelona, 14 de enero de 1971) como el de muchos otros presentadores se sitúan en la radio, la televisión ha sido el medio que la ha hecho popular.

Empezamos a verlo en la pequeña pantalla en 'Crónicas Marcianas', programa que comenzó a emitirse en Telecinco en 1997. Cuatro años después, Manel Fuentes se puso al frente de su primer proyecto televisivo propio 'La Noche... con Fuentes y cía', un programa que permaneció en la parrilla de Telecinco entre 2001 y 2005.

EL FORMATO

Manel Fuentes confiesa que por aquel entonces tenía mucho interés por poner en marcha un Late Night a la americana. Una aspiración que comentó a Javier Sardá cuando lo llamó para formar parte de 'Crónicas Marcianas': “Yo le digo a Sardá que para mi es muy importante que el programa siga los cánones de lo que para mi es un Late Night clásico a la americana. Del estilo de Leno y de Letterman. Entonces Sardá me dijo que iba a ser más o menos así. Lo que pasa es que yo creo que en ese momento Sardá tenía más referentes de su ventana radiofónica. Yo empecé a trabajar para justamente tener ese tipo de programa que floreció en el año 2001 y que no pude experimentar en 'Crónicas Marcianas' porque el formato no era exactamente lo que yo quería hacer”, cuenta Manel.

PROGRAMA PROPIO

Según cuenta Manel Fuentes a Arjona, 'La Noche... con Fuentes y cía' ha sido para él uno de los orgullos más grandes que ha podido tener en su vida. El programa contaba con la dificultad añadida de que no se realizaba en un plató de televisión, sino sobre el escenario del Teatro Alcázar de Madrid. Esta ubicación puso en más de un aprieto a todo el equipo, sobre todo en el primer programa: “Conseguimos entrevistar a Felipe González y a Javier Sardá y se tenía que montar el teatro de la noche a la mañana en un programa que grabábamos por la mañana. Le dije al productor que al ritmo al que ibamos lo teníamos francamente mal”. Manel confiesa que ese primer programa no se pudo ensayar porque el teatro se terminó de montar al límite “Felipe González se iba. Decía que ya no agunataba más”. Según cuenta Manel fueron momentos muy complicados “cuando terminó el programa estuve entre bastidores llorando de la emoción y la tensión acumulada y de saber que ese programa es exactamente lo que yo quería hacer en aquel momento”.

Su olfato no le falló porque ese programa fue respaldado por la audiencia. Llegó a alcanzar un pico récord de casi dos millones de espectadores y un 33 por ciento de cuota de pantalla.

En el programa se mezclaban intervenciones de colaboradores como Quique San Francisco, Santi Rodríguez y Agustín Jiménez, con música en vivo y entrevistas a personajes famosos de ámbitos como el deporte, el periodismo, el cine, la televisión o la música. Precisamente ésta faceta es la que le brindo la gran oportunidad de entrevistar a su ídolo.

LA ENTREVISTA MÁS DIFÍCIL

Cualquiera que siga la trayectoria del presentador catalán sabe que tiene especial debilidad por Bruce Springsteen. En su programa tuvo la suerte de charlar cara a cara con su ídolo, y según cuenta a Adolfo Arjona para él fue la entrevista más complicada de todas las que realizó al frente de 'La Noche... con Fuentes y cía'. Manel asegura que al tratarse de su ídolo le asaltaron dudas previas al encuentro debido a que hay mucho componente personal “por un lado porque no sabía si la emoción me iba dejar hacer una muy buena entrevista. Y por otro por si se me va a caer un mito, algo que en ese momento es casi más importante que el trabajo. Esa fue la entrevista más complicada”, afirma.

