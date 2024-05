13 cortometrajes compiten en la sección Fant Laburrean-Euskal Filmak en la 30 edición de FANT

Ya se han presentado los 13 cortometrajes que compiten en la 30.ª edición del Festival de Cine Fantástico – FANT, que organiza el Ayuntamiento de Bilbao.

El Director del Festival, Justo Ezenarro, ha subrayado la apuesta por el talento local de un Festival que le da su propio espacio en la Sección Oficial: FANT LABURREAN – EUSKAL FILMAK, enfocada a los cortometrajes vascos.













FANT LABURREAN – EUSKAL FILMAK

Los trabajos seleccionados, cuatro de ellos realizados en euskera, son: “Betiko gaua” (2023, Eneko Sagardoy); “Betizu buru” (2023, Kim Maiteny); “Conej Steps out” (2023, Pablo Río); “Deadly Draw” (2023, Nitya López); “Europa” (2023, Ekain Irigoien); “Extrema gravedad” (2023, Lorenzo Ayuso); “Feminancy” (2023, Uxuri Etxegia Etxebeste); “Hado” (2023, Rubi Rock); “Jende arrotza” (2023, Imanol Ortiz López); “Nada de nada” (2023, Gastón Haag); “Ni lobos ni corderos” (2024, José Luis Acosta); “To bird or not to bird” (2023, Martín Romero); y “Txotxongiloa” (2023, Sonia Estévez).

El público podrá disfrutar estos trece títulos mañana, viernes, 3 de mayo, a las 22:45 horas, en el Teatro Campos Elíseos, tras la proyección inaugural con la que arranca oficialmente FANT 2024.

“Betiko gaua” (2023, Eneko Sagardoy)

Duración: 17 min

Cuando Miren reconoce a Elena, que conduce un coche de alquiler, la comenzará a perseguir por carretera.

“Betizu buru” (2023, Kim Maiteny)

Duración: 17 min

La relación de Miren y Manu no va bien, así que reservan un caserío para pasar el fin de semana e intentar arreglarlo. La violencia trae violencia, y una leyenda del valle cuenta que lo último que oyen los opresores es un cencerro...

“Conej Steps out” (2023, Pablo Río)

Duración:7 min

Conej quiere hacerle el mejor regalo del mundo a su novia Claire para su cita, así que construye un cohete para llevarla al espacio; un plan verdaderamente inusual. Es por ello que Conej tendrá que esforzarse mucho si de verdad quiere conseguir que Claire acepte ir a la luna en un viaje sideral y genial por el cosmos y más.

“Deadly Draw” (2023, Nitya López)

Duración:10 min

Caroline vigila la calle a través de la ventana, se asusta al escuchar unas llaves en la puerta, es Nathan, su marido. Ha llegado a sus manos un billete de lotería premiado que pertenecía a una chica que ha sufrido un accidente.

“Europa” (2023, Ekain Irigoien)

Duración:8 min

Lubna ha llegado a Paris huyendo de la guerra. Allí puede ver cómo las ballenas sobrevuelan la torre Eiffel, mientras expresa el deseo de que sus padres puedan llegar junto a ella.

“Extrema gravedad” (2023, Lorenzo Ayuso)

Duración:7 min

¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona que trata de suicidarse? Suele decirse que lo peor no es la muerte, sino como te mueres, y Camilo está a punto de comprobar cuánta verdad hay en esa frase...

“Feminancy” (2023, Uxuri Etxegia Etxebeste)

Duración:6 min

Falso documental de comedia.

“Hado” (2023, Rubi Rock)

Duración:12 min

Javi, un hombre infiel y bien posicionado, conduce de noche por una carretera poco iluminada y poco transitada. Vuelve de un supuesto viaje de trabajo y se dirige hacia su casa. En un descuido, en cosa de un segundo, la vida de Javi cambiará para siempre.

“Jende arrotza” (2023, Imanol Ortiz López)

Duración:5 min

“Mamá me dice que no hay que hablar con extraños”, pero Agustín no es un extraño, porque siempre que vamos a su tienda me ofrece chuches.

“Nada de nada” (2023, Gastón Haag)

Duración:17 min

Un supermercado donde al parecer pasa poca cosa, con unas y unos trabajadores que no tienen mucho que decir, pero todo podría cambiar estrepitosamente con un nuevo compañero de staff, ¿o será que no pasará Nada de Nada otra vez?

“Ni lobos ni corderos” (2024, José Luis Acosta)

Duración: 12 min

Dos hermanos llevan años distanciados sin saber de sus vidas. Ambos se reencuentran y enfrentan en un duelo final para tratar de resolver un engaño que los separó y provocó la destrucción de su familia y el fallecimiento de su padre, un prestigioso maestro del ajedrez.

“To bird or not to bird” (2023, Martín Romero)

Duración:9 min

“To bird or not to bird”, esa es la cuestión. Una mirada crítica y caleidoscópica del mundo actual contada a través de las tragicómicas y esperpénticas vivencias de unos pájaros.

“Txotxongiloa” (2023, Sonia Estévez)

Duración:10 min

Una marioneta femenina aparece encerrada en un cuarto, postrada en el suelo e inmóvil. Tras varias experiencias, se le van adhiriendo cuerdas al cuerpo y sus movimientos empiezan a ser cada vez más fluidos. Cada una de las cuerdas está asociada a una escena relacionada con un aspecto de la problemática social de la mujer, como son el cuerpo, la igualdad o el género.