Zeballos y Granollers avanzan a semifinales y escalan al número 1 del ranking ATP

La pareja formada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, en un duelo épico en el que tuvieron que salvar tres puntos de partido, ganaron al polaco Jan Zielinski y al monegasco Hugo Nys por 4-6, 6-2 y 16-14, alcanzaron las semifinales del Masters 1000 Madrid de dobles y se erigieron como números uno del mundo.

El dueto hispano argentino tardó una hora y media en remontar el choque contra Zielinski y Nys. Se disputarán un puesto en la final ante el equipo formado por el uruguayo Ariel Behar y el checo Adam Pavlasek que se impusoerin a los estadounidenses Jackson Withrow y Nathaniel Lammons, decimosextos favoritos, por 6-3, 4-6 y 10-4.



La pareja de Granollers y Zeballos, ya consolidada, aspira en Madrid al primer título del 2024. Han sido finalistas este curso en el Masters 1000 de Indian Wells, Buenos Aires y Auckland. Dos veces finalistas en wimbledon y una en el Abierto de Estados Unidos, pretenden, como equipo, recuperar la corona en la Caja Mágica que lograron en el 2021 y elevar su cosecha de éxitos a nueve títulos.



En cualquier caso, se han asegurado el primer puesto del ránking ATP en dobles. Aparecerán en la cima en la clasificación del lunes. Granollers, el único español superviviente en el Masters 1000 Madrid, será el cuarto español en alcanzar el número uno del mundo de esta modalidad tras Joan Gisbert y Manolo Orantes, en 1975 y Emilio Sánchez Vicario, en 1989.

