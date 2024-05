Un cliente pide un café en un local y el camarero no da crédito a la petición que le hace: "Voy al baño"

El trabajo en hostelería, por regla general, no suele resultar sencillo. Por muchos factores como el horario o la atención de cara al público. Hace poquito tiempo, se hizo viral en redes el testimonio de un empleado de un establecimiento que relataba el café que le había pedido una mujer.

En concreto, y a través de un vídeo que ha circulado como la pólvora en TikTok, indicaba que esta chica le había pedido ocho 'toques' de mantequilla de nuez para su bebida de café, lo que supone una cantidad muy elevada de azúcar (y perjudicial para la salud).

"Por eso el 80% de los americanos tiene diabetes", decía este empleado mientras le ponía esa mantequilla de nuez. De la bebida, explica, hay solamente un 2% de café. El resto es azúcar porque, además, le ha añadido esta crema. "Este café en vez de despertarte te duerme", afirmaba, añadiendo que "vamos a ponerle diabetes tipo 4 para que se vaya feliz para el cielo".

Su discurso no acabó ahí, pues también le puso un buen chorro de sirope de chocolate sobre la nata. "El que beba eso va para el baño y después para el cielo. Diabetes tipo 6", concluía.





Los comentarios son muy variados. "Creo que mañana ya no tienes trabajo", "Este café en vez de levantarte, te duerme", "Voy para el baño y después para el cielo", "Diabetes tipo 6 jajaja", "El gerente viendo cómo le echa de más", "Iré a comprar café, que pal cielo me quiero ir", "Yo creo que no le gusta el café y por eso le pone tanto azúcar", son algunos de los muchísimos mensajes que responden a la situación que vivió este empleado.

Café solo, con azúcar, sacarina o con leche... La mejor catadora de España contesta

Precisamente sobre café habló Cristina López Schlichting en 'Fin de Semana'. En este caso, la mejor catadora de esta bebida indicó cuál era la mejor forma de consumirlo. ¿Cómo esta mujer, con mucho azúcar? ¿Quizás, sin él?

Lo primero que aseguró es que "es bastante fácil distinguir un café de otro. No es lo mismo el aroma de un café de Colombia en contraste con uno de Etiopía, por ejemplo". A la pregunta más frecuente, cuál es el mejor café del mundo, no hay respuesta clara: "Está claro que tiene que estar bien elaborado". Y la catadora era tajante: "En este país el consumidor tiene que aprender a elegir una buena taza de café o un buen café. Hay que empezar a divulgar que el café es una bebida saludable cuando hablamos de cafés bien cultivados, fermentados, tostados y bien elaborados".

Por último, la experta desmitificaba algunas creencias en torno al café. Por ejemplo: "Tenemos una creencia errónea de que el café tiene que tener sabor quemado, amargo... y no es así. Si se tuesta adecuadamente un café, y es de buena calidad, encontraremos notas afrutadas, florales, a chocolate...". "La razón por la que ponemos azúcar al café es porque el café que hemos consumido hasta ese momento es muy amargo. Siempre digo que hay que dar una oportunidad al café. ¿Mi recomendación? Huir del azúcar".