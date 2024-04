Discute con su pareja, vuelve a casa y no da crédito a lo que encuentra al llegar: "La cabeza me da vueltas"

La okupación es uno de los asuntos que más preocupan a los españoles y es que cada día se conocen más casos de personas que deciden okupar una casa sin rendir cuentas ante nadie, por no hablar, por supuesto, de los pagos. José Ponce es uno de los miles de afectados en todo nuestro país por esta conducta delictiva. Tiene 51 años y ha interpuesto una denuncia por okuapción ilegal, que se ha sumado así a las más de 15.000 que hay en todo el país solo durante el año pasado.

José decidió alquilar su piso de Valencia a la hija de sus vecinos de arriba, que estaba buscando un sitio en el que vivir. Él comenzó a vivir en casa de su pareja. No obstante, en agosto del año pasado su inquilina dejó de pagar parte del alquiler y posteriormente lo hizo en su totalidad. En enero, y tras una discusión con su novia, terminó su relación y José dejó de vivir en el piso de ella. Así las cosas, quería recuperar su casa. ¿El problema? La inquilina no se quiso ir. A día de hoy, de hecho, no se ha ido.

José se quedó en la calle y ahora vive en su furgoneta

Ha contado en 'Mediodía COPE' que el pasado 22 de enero discutió con su pareja. "Se acabó la relación", ha confesado a Pilar García Muñiz. Ahora vive "en el único techo que tengo a mano para poder tener refugio y más mal que bien dormir y hacer vida". Ha explicado que ya desde agosto del año pasado está sufriendo los impagos de esta mujer. "Pero tienes tu casa, tu techo y puedes hacer vida. Tener el problema este, se agudiza porque ahí tengo que buscar una manera de sobrevivir y tener un techo y solo tengo esta solución", ha apuntado.

José ha explicado que mucha gente le ha ofrecido su casa para vivir, amigos y familiares lejanos. No obstante, él se niega. "No me parece justo involucrar a terceras personas en un problema que me afecta a mí, tengo que solucionarlo yo", ha dicho. Las únicas persona de la que sí aceptaría algún tipo de ayuda son sus padres o su hermana. Ellos, no obstante, "ya no están", mientras que su hermana "vive fuera".

"La cabeza me da vueltas las 24 horas del día"

Ha admitido que lo ha intentado todo, incluso comprender a su inquilina. No obstante, hay cosas que es incapaz de entender. "Tiene a sus padres viviendo encima de ella, son pisos de cuatro habituaciones, si tienes un problema vas a asuntos sociales u organismos que te presten ayuda, pero me está dejando en la calle y ella se niega a irse con sus padres. Ahí ves que estas personas van a mala fe". De hecho, ha señalado que ya entró pagando "600 euros", cuando en esos tiempos el precio de mercado rondaba los 720. También le dio solo un mes de fianza.

"Tiene hijos, pero no sé si es vulnerable o no. Pero si lo es, que algún organismo que gestione esto le dé soluciones. Me están trasladando a mí una situación que también me está haciendo vulnerable. Tengo un trabajo fijo, una nómina baja, pero la tengo, pero vivo en la calle", ha lamentado.

También ha explicado que después de probar diversas ubicaciones, ha aparcado su furgoneta en un lugar "más seguro". Ha contado a Pilar García Muñiz que, de momento, "no me han dado ningún susto" en esta nueva ubicación, pero sí ha tenido que salir a defenderse. "Me ha costado llegar a este estado de estar "instalado" en un sitio concreto". Ha asegurado que su vida "se ha paralizado por completo" y todo aquello que hacía antes, ya no puede hacerlo.

"La cabeza me da vueltas las 24 horas del día", ha concluido.