Escaladores, placas de titanio y un aliado en las nubes: "Así se gestó el Guggenheim de Bilbao"

La ingeniería española ha firmado proyectos colosales que se han convertido en iconos mundiales, desde templos que rozan el cielo hasta infraestructuras que conectan a millones de personas o satélites que vigilan la Tierra desde el espacio. Obras como la Sagrada Familia, la Terminal 4 de Barajas, el Museo Guggenheim de Bilbao o el satélite PAZ son ejemplos de una capacidad técnica y una ambición explicativa que han situado a España en la vanguardia de la innovación, combinando diseño, funcionalidad y sostenibilidad.

La Sagrada Familia: un bosque de piedra

La historia de la Sagrada Familia comienza en el siglo XIX, no con un arquitecto, sino con una asociación espiritual liderada por el editor barcelonés Bocabella. Según explica Carles Romea, ingeniero industrial y director de máster en Zigurat, la idea original era construir una catedral financiada por limosnas para propagar la fe en San José. “Gaudí coge un tren que ya está en marcha”, aclara Romea. El arquitecto se incorporó a un proyecto ya iniciado, con la cripta construida por su predecesor.

Europa Press La Sagrada Familia de Barcelona coloca el núcleo de la torre de Jesucristo

En plena Revolución Industrial, con el acero y la Torre Eiffel como símbolos de la modernidad, Gaudí opta por materiales tradicionales como la piedra y la cerámica. Sin embargo, su enfoque es radicalmente innovador. Critica el sistema constructivo gótico, al que considera mecánicamente imperfecto. Para Gaudí, el arco ojival “no sigue una ley matemática” y necesita “muletas”, como los arbotantes y contrafuertes, para sostenerse, un sistema que rechaza por ineficiente.

EL EFECTO DEL VIENTO

La solución de Gaudí es la curva funicular, una forma geométrica similar a una parábola que se sostiene por sí misma. “Él busca una forma geométrica y estructural mecánica que sea una forma que se aguante por sí misma”, detalla Romea. Este sistema, combinado con materiales que trabajan bien a compresión como la piedra, le permite diseñar su famoso bosque de columnas y eliminar los contrafuertes externos, creando un espacio interior diáfano y revolucionario para la época.

La construcción, que se ha prolongado durante más de un siglo, se ha beneficiado del paso del tiempo. Según Romea, esto ha permitido perfeccionar técnicas y conocimientos que en la época de Gaudí no estaban desarrollados, como el estudio del efecto del viento en estructuras de gran altura. Hoy, la tecnología juega un papel clave, con el uso de prefabricados, el corte de piedra automatizado por ordenador y la colaboración de universidades de todo el mundo para materializar los diseños del genio catalán.

Barajas: un coloso de acero y bambú

La Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, inaugurada en 2006, es otro de los grandes hitos. Con una superficie de 760.000 metros cuadrados y un coste de 6.200 millones de euros, su construcción fue un “esfuerzo humano colosal”, afirma Silvia Roldán, vocal del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Un proyecto de esta magnitud requirió una “cadena de mando muy bien articulada” dirigida por Aena, con un director de proyecto y jefes para cada disciplina que garantizaban la coordinación.

Europa Press Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Barajas

Uno de los mayores desafíos fue ejecutar la obra sin interrumpir la operativa del aeropuerto. La clave, según Roldán, fue la “gestión de interferencias”, una planificación milimétrica que concentraba los trabajos más ruidosos por la noche y exigía protocolos de seguridad estrictos. “Había excavaciones bajo tierra, obra en superficie y aviones despegando al lado a la vez”, subraya, lo que requirió un “ejército de coordinación” para que el proyecto llegara a buen puerto.

La forma ondulada no es un capricho, es la solución más inteligente Silvia Roldán Vocal del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid

Diseño inteligente y sostenible

La icónica cubierta ondulada de la T4, diseñada por Richard Rogers y el estudio Lamela, no es solo estética. Roldán explica que una superficie ondulada es estructuralmente más eficiente que una plana, permitiendo cubrir grandes distancias con menos material. Además, su diseño permite el paso de la luz natural, generando un enorme ahorro energético. A esto se suman techos radiantes para la climatización y un tren automático sin conductor que reduce las emisiones.

El interior de la cubierta está revestido de bambú laminado, un material elegido por su resistencia, su buen comportamiento en ambientes húmedos y su capacidad para absorber el sonido, evitando que el eco en un espacio tan vasto sea “insoportable”. Para Roldán, la T4 es un “ejemplo magnífico de que cuando la arquitectura y la ingeniería trabajan juntas de verdad, el resultado es algo que resiste el paso del tiempo”.

Guggenheim: de la maqueta al titanio

El Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997, transformó la ciudad y se convirtió en un referente arquitectónico mundial. El arquitecto Frank Gehry partió de maquetas de papel y cartón, y el reto fue trasladar esas formas curvas a una estructura real. Según Rogelio Díaz, subdirector del museo, fue necesario usar un software 3D, pionero hace 30 años, para digitalizar las maquetas y permitir a los ingenieros diseñar el esqueleto metálico del edificio.

El material estrella es el titanio que recubre el edificio. Díaz revela que la elección fue estética: Gehry buscaba un material que reflejase la particular meteorología de Bilbao. “Se observó que cuando el cielo está nublado, tiende hacia el dorado, y cuando le pega el sol bien, tiende a colores plateados”, explica. Esta capacidad de cambiar de color, junto a su extrema resistencia a la corrosión, lo convirtieron en la opción ideal.

Para la limpieza exterior del Guggenheim recurrimos a escaladores y a mangueras de agua Rogelio Díaz Subdirector del Guggenheim de Bilbao

Una piel autoprotectora

La "piel de titanio" del Guggenheim de Bilbao está formada por láminas de tan solo 0,3 milímetros de espesor. Estas finas placas no están soldadas, sino “encajadas” en un sistema de grapas sobre una base rígida e impermeable, una solución de ingeniería que ha demostrado soportar vientos de hasta 200 km/h. El mantenimiento de una fachada tan compleja supuso un reto, ya que el edificio “no venía con manual de instrucciones”, bromea Díaz.

Para la limpieza exterior se recurrió a escaladores y, sorprendentemente, a mangueras de agua. El propio titanio facilita la labor, ya que crea una capa de óxido que lo autoprotege. “El titanio se autoprotege y tiene ya esa protección, y con el agua, y punto”, concluye Díaz. La lluvia, tan frecuente en Bilbao, se ha convertido así en la mejor aliada para mantener el brillo del museo.

Satélite PAZ: un radar en el espacio

A más de 500 kilómetros de altura, el satélite PAZ representa la conquista del espacio por la ingeniería española. Lanzado en 2018, este dispositivo de 1.400 kilos, similar en tamaño a un coche familiar, es operado por el Ministerio de Defensa. Su instrumento principal es un radar de apertura sintética que le permite tomar más de 100 imágenes diarias de la Tierra con una resolución de hasta un metro, tanto de día como de noche y sin importar las condiciones meteorológicas.

Europa Press El Satélite Paz, un ejemplo de grandes proyectos de la ingeniería española

Diego Domínguez, subdirector de la Escuela de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de León, explica que su utilidad va desde el control de fronteras a la gestión de catástrofes, permitiendo detectar edificios colapsados o zonas inundadas. Sin embargo, su órbita no se puede controlar a voluntad: “No puedes elegir por dónde va a pasar”, aclara, por lo que no puede fijarse sobre un punto concreto de forma inmediata.

Desafíos a 500 kilómetros de altura

Construido por Airbus Defence and Space en Madrid, el satélite tuvo que esperar cuatro años en un almacén debido a que la invasión rusa de Ucrania en 2014 canceló su lanzamiento previsto con un cohete ruso. Finalmente, fue puesto en órbita por SpaceX. Su diseño debe soportar condiciones extremas, como el vacío y cambios de temperatura de hasta 90 grados, con la particularidad de que “nadie puede ir a hacerles el mantenimiento”, señala Domínguez.

El satélite ve en la oscuridad emitiendo una señal de microondas y analizando el eco que rebota en la superficie, un sistema que puede sufrir interferencias de redes WiFi. Si sufre una avería grave, la misión se da por finalizada y el satélite se convierte en basura espacial. Con el tiempo, el rozamiento con la atmósfera hace que pierda altitud hasta desintegrarse en su reentrada a la Tierra, poniendo fin a la vida útil de otro gigante de la ingeniería española.