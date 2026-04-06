"Tú decides": El momento clave que revelan los médicos que estudian la vida después de la muerte

¿Existe vida más allá de la muerte desde un punto de vista científico? Es la pregunta a la que intentamos responder en "La Noche de Adolfo Arjona". Y hemos buscado la respuesta en tres médicos e investigadores españoles: el doctor en psiquiatría José Miguel Gaona; el doctor Juan José López Martínez, médico de urgencias y experto en terapia regresiva; y el doctor Miguel Ángel Pertierra, médico otorrino que ha estudiado estas experiencias durante años. Los tres facultativos coinciden en que existen indicios suficientes para investigar un fenómeno que, hasta hace poco, era despreciado por la ciencia más ortodoxa.

Personas que estaban clínicamente muertas, han regresado Miguel Ángel Pertierra Médico

Partiendo del escepticismo, los tres doctores han dedicado parte de su carrera a recopilar y analizar miles de testimonios de personas que han estado clínicamente muertas —en parada cardiorrespiratoria y con electroencefalograma plano— y han regresado. "La mayor parte de las personas que reniegan de este tipo de cuestiones tienen una mínima formación sobre ello", ha afirmado Gaona, quien pasó del escepticismo más absoluto a investigar por qué miles de millones de personas, incluidas ateas, relataban vivencias similares. El doctor Pertierra lo secunda: "Hay suficiente evidencia para demostrar que lo que ocurre".

Evidencias en el cerebro: ¿un recuerdo real o una alucinación?

Una de las pruebas más objetivas proviene de un estudio con resonancia magnética dinámica en el que ha participado el doctor Pertierra. La investigación compara la actividad cerebral de una persona al recordar un evento real, al imaginar algo y al rememorar una experiencia cercana a la muerte (ECM). "Cuando una persona recuerda la experiencia cercana a la muerte, al igual que en una experiencia totalmente real, se vuelven a estimular el hipotálamo y los ganglios de la base", ha explicado Pertierra. Esto demuestra que para el cerebro, "la persona recuerda algo completamente vivido y real", y no una fantasía.

Los testimonios de los pacientes a menudo incluyen detalles que, según los médicos, no podrían conocer

Esta evidencia científica desmonta una de las teorías más extendidas: que las ECM son alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno (anoxia) en el cerebro. El doctor López Martínez ha recordado el caso del neurocirujano Eben Alexander, quien defendía esa teoría hasta que una meningitis bacteriana destruyó su neocórtex. Pese al daño cerebral, y no una simple falta de oxígeno, Alexander vivió una ECM profunda. "Ante este caso ya se tira por tierra la teoría de esa anoxia", ha sentenciado López Martínez, preguntándose cómo es posible que "millones de personas alucinen lo mismo".

Relatos desde el otro lado: testimonios que desafían la lógica

Los testimonios de los pacientes a menudo incluyen detalles que, según los médicos, no podrían conocer. Pertierra ha expuesto el caso de una mujer que sufrió una parada cardíaca durante una traqueotomía de urgencia. Tras recuperarse, describió con exactitud una pinza llamada tribalba, muy específica de la especialidad, y una aguja de color naranja que se usó en el procedimiento, objetos que 'jamás pudo ver' por estar inconsciente. "Ella refería que estaba detrás nuestra, incluso refirió el flequillo de la enfermera, que era de un color muy especial", ha añadido el doctor.

El doctor Gaona ha relatado un suceso ocurrido en las últimas 24 horas, donde un paciente bajo anestesia total fue capaz de describir una conversación que los cirujanos tuvieron en una sala dos pisos más abajo. Por su parte, López Martínez ha contado la experiencia de un fisioterapeuta de 44 años que, tras tres paradas cardíacas, fue recibido por su abuela, quien le dio a elegir si quedarse o volver. "Lo más llamativo es que este señor de estos temas no tiene ni idea". Es en estos momentos donde la consciencia parece tener la última palabra, un instante resumido en la frase que muchos escuchan: "Tú decides".

Un paciente bajo anestesia total fue capaz de describir una conversación de los cirujanos que estaban dos pisos más abajo José Miguel Gaona Médico Forense

Cuando el médico vive la experiencia en su propia piel

El propio doctor Miguel Ángel Pertierra vivió una ECM a raíz de un grave accidente de moto. Tras desplomarse su tensión y perder la consciencia, relata cómo sintió que salía de su cuerpo. 'Me encuentro desde arriba viendo a mis compañeros', ha contado. Después de observar la escena, donde vio a un familiar y a un especialista entrar y salir, se encontró en un túnel y luego en un lugar de paz y bienestar absolutos, a pesar de tener una fractura renal, entre otras lesiones graves. "Si en algún sitio está el paraíso, estaba ahí".

Aún más impactante es el caso del doctor Juan José López Martínez, quien sufrió una trombosis cerebral el pasado julio. Mientras sus compañeros lo atendían, él se vio fuera de su cuerpo, sentado a su lado. Al intentar comunicarse sin éxito, tomó consciencia de que hablaba "desde el alma". En ese estado, una presencia le transmitió un consejo: "Tú decides". Con una seguridad absoluta, tomó una determinación: "Me quedo, tengo muchas cosas que hacer, pero mi cuerpo tiene que estar absolutamente sano ya". Inmediatamente, se encontró de vuelta en su cuerpo, completamente recuperado, para asombro de los neurólogos.

Me quedo, tengo muchas cosas que hacer, pero mi cuerpo tiene que estar absolutamente sano ya Juan José López Martínez Médico

Los tres doctores han reconocido que investigar estos temas les supuso al principio ser tildados de excéntricos por parte de la comunidad médica, e incluso de 'chamán', como le ocurrió a López Martínez. Sin embargo, defienden que la fuerza de las evidencias es demasiado grande como para ignorarla. "En la historia de la ciencia, personas que en un momento dado han roto con moldes son las que realmente han hecho avanzar el pensamiento humano", ha reflexionado Gaona, concluyendo que, tras los debates, muchos colegas se acercan en privado a preguntar con genuina curiosidad.