San Sebastián tras recuperar 59 años después sus procesiones de Semana Santa: "Esto ha venido para quedarse"

San Sebastián ha recuperado este Viernes Santo una de sus tradiciones más singulares tras 59 años de ausencia. La Cofradía de Jesús Nazareno ha vuelto a procesionar por el centro de la ciudad en un desfile sobrio y silencioso que ha generado una enorme expectación. Para muchos, como para Thais Munuera, de 52 años y miembro de la junta de organización, ha sido la primera vez que lo vivían. "Se nos ha quedado una sonrisa un poco tonta en la cara, pero estamos felices", ha comentado.

Un regreso muy esperado

La iniciativa surgió de un grupo de laicos que "echaban de menos una Semana Santa" y poder "compartir en público nuestra fe". A pesar de que la causa exacta de la interrupción hace casi seis décadas no está clara, la propuesta de recuperar la procesión, anunciada en Navidades, tuvo una "muy buena acogida" y contó con numerosos voluntarios para montar todo el evento.

Para Munuera, más allá de "sacar a Jesús a la calle", lo más valioso ha sido el trabajo en equipo. "Ese hermanamiento que hemos encontrado y que estamos compartiendo es lo más bonito", afirma. El proyecto también ha contado con el apoyo del ayuntamiento, la policía y el centro de turismo, reconociendo su trascendencia social más allá de lo religioso.

Historia y futuro de la cofradía

La Cofradía de Jesús Nazareno, fundada en 1927, ha mantenido su tradicional hábito blanco y morado. Para la procesión se han restaurado tres de los pasos originales, un trabajo "exhaustivo", como lo describe Munuera, que ha sido realizado por Santiago Reyes, de 30 años, y Marichu Anguru, de 89.

En el desfile han participado 260 personas de un total de casi 500 inscritos. El perfil ha sido muy variado, con jóvenes de 12 a 15 años y veteranos de más de 80 que ya habían procesionado en las últimas ediciones de hace seis décadas. La acogida en las calles fue "impactante", con una plaza llena y un respeto absoluto por parte del público.

El regreso de la procesión no es un hecho aislado. "Esto ha venido para quedarse, está claro", asegura Munuera. La hermandad ya tiene la vista puesta en el futuro, especialmente en la celebración del centenario de la cofradía en 2027, que esperan festejar "por todo lo alto", para lo que ya cuentan con más pasos y un año de trabajo por delante.