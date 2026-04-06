Carlos Herrera revela los detalles que no pasan desapercibidos en la visita del rey Juan Carlos a Sevilla: "Estuvo a gusto; recibió una estruendosa ovación"

Carlos Herrera ha desgranado en su monólogo en 'Herrera en COPE' las claves de la actualidad, marcada por la reaparición del rey Juan Carlos en Sevilla. El emérito acudió este domingo a la plaza de toros de la Maestranza acompañado por su hija, la infanta Elena, para presenciar la primera corrida de la Feria de Abril. A su llegada, fue recibido con una estruendosa ovación por parte de los asistentes. Un detalle que ha querido destacar el comunicador en su monólogo. En concreto, ha asegurado que el emérito "estuvo sentado en el palco de los maestrantes. Como buen aficionado que es. Estuvo a gusto las horas en las que permaneció en Sevilla. En contacto con buenos amigos que tiene en la ciudad".

El emérito disfrutaba de la vuelta a los ruedos del diestro Morante de la Puebla, 175 días después de anunciar su retirada. A pesar de enfrentarse a una corrida de Garcigrande con toros 'flojos y sin fuerza', el torero, en palabras de Herrera, "dibujó una gran faena". También destacaron las actuaciones de Roca Rey y David de Miranda, quienes se llevaron sendos trofeos.

Europa Press El Rey Juan Carlos I en la Maestranza de Sevilla junto a su hija, la infanta ElenaEuropa Press Reportajes / Europa Press05/4/2026

La actualidad política y judicial

El comunicador ha puesto el foco también en la semana judicial que arranca, con dos juicios "muy mediáticos y muy dañinos" tanto para el PP como para el PSOE. Se trata del juicio de la 'Kitchen' en la Audiencia Nacional y el 'caso de las Mascarillas' en el Tribunal Supremo, que marcan la agenda política.

El 'caso Kitchen', uno de los sumarios derivados de las actividades del comisario Villarejo, sienta en el banquillo a responsables del Ministerio del Interior durante el gobierno de Rajoy. El exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, están acusados de espiar ilegalmente al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

00:00 Volumen Descargar El monólogo de Carlos Herrera a las 8h del lunes 6 de abril

Por otro lado, el 'caso Mascarillas' es, según Herrera, "el inicio de la trama de corrupción que ha tumbado a dos secretarios de organización del PSOE, uno de ellos ministro". Este juicio, con José Luis Ábalos y Koldo García en el banquillo, investiga el cobro de comisiones por contratos valorados en 53 millones de euros durante la pandemia.

EL ANÁLISIS DE HERRERA SOBRE LA GUERRA DE IRÁN

El comunicador también ha desgranado las claves de la guerra de Irán, explicando un espectacular rescate que las fuerzas americanas han protagonizado en el corazón del país.

"El rescate de un hombre, piloto de un avión, que fue derribado, que se refugió en la grieta de una montaña, ascendió por esa montaña. Es el guion de la mejor película bélica. Herido, pero se escondió de la operación masiva, le buscaban por todas partes. Habían dado, incluso, recompensa para dar con él", ha detallado Herrera.

Teherán bajo las bombas de los ejércitos de Israel y Estados Unidos TABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Concluía su reflexión al respecto asegurando que "los norteamericanos diseñaron un operativo, con decenas de aviones, con una operación falsa en el sur del país para despistar a la guardia revolucionaria. Y finalmente pudieron rescatarle los Seal, las fuerzas especiales de de aquel país. Hoy ya veremos, porque hay rueda de prensa de Donald Trump por la tarde, para contar exactamente cómo ha ido la operación".