La crítica de Paco González a Lamine Yamal por no celebrar el gol de Lewandowski: "Me pareció horrible y me recordó a cuando Cristiano Ronaldo hizo lo mismo con el gol de Ramos en la final de la Champions de Lisboa"

Lamine Yamal se convirtió en uno de los nombres propios del Atlético-Barcelona, aunque por un motivo inesperado: su evidente disgusto al terminar el partido. A pesar del triunfo clave de su equipo, el joven talento no celebró el tanto de Robert Lewandowski y abandonó el terreno de juego mostrando claros signos de enfado, una actitud que no pasó desapercibida.

EFE Lewandowski celebrando el segundo gol del Barcelona

EL ENFADO DE LAMINE Y LA EXPLICACIÓN DE FLICK

Las cámaras de DAZN captaron el momento del gol decisivo, en el que Lamine Yamal aparecía de espaldas a la jugada mientras hablaba con Pau Cubarsí. Más tarde, intercambió unas palabras con su entrenador, Hansi Flick, y se dirigió hacia el túnel de vestuarios junto a José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros, realizando gestos de frustración con los brazos.

El técnico del FC Barcelona trató de quitar hierro al asunto en rueda de prensa: "Es lógico que esté molesto, lo ha intentado muchas veces y no ha conseguido marcar, pese a haber tenido varias ocasiones", explicó. Flick atribuyó el enfado del jugador únicamente a su actuación personal, descartando cualquier otro motivo.

EFE Lamine Yamal celebra con Hansi Flick su tanto en el Barcelona - Villarreal

La reacción del joven futbolista contrastó con la alegría colectiva del equipo, que celebraba una victoria que puede ser determinante en la lucha por LaLiga. Mientras sus compañeros festejaban sobre el césped, Yamal se retiraba señalando hacia algún punto en la distancia, sin que se pudiera identificar a quién. Su comportamiento en un momento tan importante ha generado un gran debate y deja muchas preguntas sin respuesta.

PACO GONZÁLEZ NO ENTIENDE EL ENFADO DE LAMINE YAMAL

Y este domingo en 'el Tertulión de los domingos' se analizó el enfado de Lamine Yamal. Una situación y unos gestos que Paco González no comprendió. "A mí me parece horrible convertir el fútbol en un deporte individual o en tenis", empezó diciendo el director de Tiempo de Juego.

Lamine Yamal se marchó enfadado tras el Atlético-Barcelona

Y añadió seguidamente: "Me molesta mucho cuando el futbolista que es sustituido se enfada y no saluda al entrenador. Aunque puedo entender que quiera seguir jugando, pero no compartir una alegría con los compañeros...".

Paco González fue más allá y comparó la no celebración del gol de Lamine Yamal con lo que hizo Cristiano Ronaldo durante la final de la Champions de 2014.

"No celebró el gol de Sergio Ramos en Lisboa, que quizás es el gol más importante del Real Madrid en este siglo o de estos últimos 15 años. No lo celebra porque no lo metió él y sí celebró el 4-1 que ya no valía para nada porque estaba grabando un documental. Por eso, me parece feísimo y horrible no compartir la alegría con los compañeros de un gol importante", sentenció.