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Pere Roqué, presidente de ASAJA Cataluña, critica al gobierno: "Llevamos dos semanas de guerra y todavía no hay ayudas a la agricultura"

El campo ya nota las consecuencias de la guerra en Oriente Medio y el sector reclama medidas urgentes a los gobiernos, que no llegan.

Tractor en el campo
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Xavi Laso

Publicado el

2 min lectura8:55 min escucha

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado el cierre parcial del estrecho de Ormuz. Este hecho ha disparado los precios del petróleo y, en consecuencia, el gasóleo agrícola en España ha pasado de 0,9 €/litro a 1,4 €/litro en apenas unos días, un incremento del 30% que golpea de lleno al sector primario en plena campaña de siembra y cosecha

Foto archivo de un tractor en campo de cultivo

Foto archivo de un tractor en campo de cultivo

COSTES DISPARADOS

En 'La Mañana Fin de Semana', Pere Roqué, presidente de ASAJA Cataluña, explica las consecuencias directas: “Uno, con los hidrocarburos, dos, con la energía, la luz, que necesitamos para estos sistemas nuevos de riego, Y tres, en el tema de los fertilizantes, que evidentemente son derivados de petróleo”. 

El encarecimiento llega en el peor momento: arranque de campañas de cereal, frutas y almendras. “Es un momento de más inversión que tiene el campo. Las cosechadoras necesitan mucho gasoil y a estos precios, pues será muy complicado acabar cosechando”.

Además, según Roqué, muchos productores de todo el país ya venden por debajo de costes: “En muchos cultivos está vendiendo por debajo de costes de producción”.

Si vas llevar el depósito esta mañana te vas a llevar una desagradable sorpresa: "Baja el precio del crudo y sigue subiendo la gasolina y el diésel"

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RECLAMAN BAJADA DEL IVA Y AYUDAS URGENTES

El sector exige medidas inmediatas. Lo primero, rebajar el IVA de los carburantes: “No es lo mismo 21% de 0,90 que el 21% de 1,40, que ahora está el gasoil agrario”.

Roqué critica la respuesta del Gobierno: “El gobierno español va tarde. De momento ayudas directas de la agricultura no se ha escuchado ninguna. Y estamos hablando que llevamos más de dos semanas de esta guerra”. 

La presidenta de a Comisión, Ursula von der Leyen

EFE

La presidenta de a Comisión, Ursula von der Leyen

MERCOSUR: "SACRIFICAR ALIMENTACIÓN POR COCHES Y CHIPS"

El acuerdo con Mercosur sigue siendo una amenaza latente. Roqué es tajante: “Un acuerdo de libre comercio con países terceros como puede ser Brasil que no sabe decir cuántos límites máximos de residuos tiene su carne de vacuno no se puede llevar a cabo”.

Critica directamente a Ursula von der Leyen: “Ha querido cambiar industria automovilística y chips informáticos a cambio de la alimentación y la salud de los europeos. Esta señora lo único que está haciendo es querer perjudicar la agricultura y la ganadería”. 

Luis Planas Puchades, ministro de agricultura, pesca y alimentación

Europa Press

Luis Planas Puchades, ministro de agricultura, pesca y alimentación

EL CAMPO SOSTIENE EL PIB Y LOS PRECIOS EN LA CESTA

Roqué recuerda que la agricultura y ganadería son pilares económicos: “Es uno de los sectores que más sostiene el PIB. Me extraña mucho que el ministro Planas sea un gran defensor de Mercosur cuando lo que hace es perjudicar a su famoso incremento del PIB”.

Concluye con un aviso claro: la crisis actual, unida a los retos estructurales, acabará repercutiendo directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos si no se actúa con rapidez. 

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