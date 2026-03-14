Pere Roqué, presidente de ASAJA Cataluña, critica al gobierno: "Llevamos dos semanas de guerra y todavía no hay ayudas a la agricultura"

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado el cierre parcial del estrecho de Ormuz. Este hecho ha disparado los precios del petróleo y, en consecuencia, el gasóleo agrícola en España ha pasado de 0,9 €/litro a 1,4 €/litro en apenas unos días, un incremento del 30% que golpea de lleno al sector primario en plena campaña de siembra y cosecha

Foto archivo de un tractor en campo de cultivo

COSTES DISPARADOS

En 'La Mañana Fin de Semana', Pere Roqué, presidente de ASAJA Cataluña, explica las consecuencias directas: “Uno, con los hidrocarburos, dos, con la energía, la luz, que necesitamos para estos sistemas nuevos de riego, Y tres, en el tema de los fertilizantes, que evidentemente son derivados de petróleo”.

El encarecimiento llega en el peor momento: arranque de campañas de cereal, frutas y almendras. “Es un momento de más inversión que tiene el campo. Las cosechadoras necesitan mucho gasoil y a estos precios, pues será muy complicado acabar cosechando”.

Además, según Roqué, muchos productores de todo el país ya venden por debajo de costes: “En muchos cultivos está vendiendo por debajo de costes de producción”.

Si vas llevar el depósito esta mañana te vas a llevar una desagradable sorpresa: "Baja el precio del crudo y sigue subiendo la gasolina y el diésel"

RECLAMAN BAJADA DEL IVA Y AYUDAS URGENTES

El sector exige medidas inmediatas. Lo primero, rebajar el IVA de los carburantes: “No es lo mismo 21% de 0,90 que el 21% de 1,40, que ahora está el gasoil agrario”.

Roqué critica la respuesta del Gobierno: “El gobierno español va tarde. De momento ayudas directas de la agricultura no se ha escuchado ninguna. Y estamos hablando que llevamos más de dos semanas de esta guerra”.

EFE La presidenta de a Comisión, Ursula von der Leyen

MERCOSUR: "SACRIFICAR ALIMENTACIÓN POR COCHES Y CHIPS"

El acuerdo con Mercosur sigue siendo una amenaza latente. Roqué es tajante: “Un acuerdo de libre comercio con países terceros como puede ser Brasil que no sabe decir cuántos límites máximos de residuos tiene su carne de vacuno no se puede llevar a cabo”.

Critica directamente a Ursula von der Leyen: “Ha querido cambiar industria automovilística y chips informáticos a cambio de la alimentación y la salud de los europeos. Esta señora lo único que está haciendo es querer perjudicar la agricultura y la ganadería”.

Europa Press Luis Planas Puchades, ministro de agricultura, pesca y alimentación

EL CAMPO SOSTIENE EL PIB Y LOS PRECIOS EN LA CESTA

Roqué recuerda que la agricultura y ganadería son pilares económicos: “Es uno de los sectores que más sostiene el PIB. Me extraña mucho que el ministro Planas sea un gran defensor de Mercosur cuando lo que hace es perjudicar a su famoso incremento del PIB”.

Concluye con un aviso claro: la crisis actual, unida a los retos estructurales, acabará repercutiendo directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos si no se actúa con rapidez.