¿Es constitucional la amnistía? El análisis de un abogado experto en COPE: "Se les está dando más poder"

Sin ninguna sorpresa y tal como se esperaba, la investidura de Alberto Núñez Feijóo resulto fallida. Con 172 votos a favor y 177 en contra, y uno nulo, por un diputado de Junts, el líder del Partido Popular no fue investido presidente y el Rey, este mismo lunes, iniciará una nueva ronda de consultas con los partidos para buscar un nuevo candidato.

Todas las miradas, por supuesto, se centran en Pedro Sánchez, el que sigue siendo presidente del Gobierno en funciones, que pretende presentarse a candidato a presidente del Gobierno con los apoyos de Sumar y de los líderes independentistas. Estos últimos muy polémicos, ya que, entre ERC y Junts han pactado no investir a Sánchez si, no solo concede la amnistía a los políticos presos, sino que da pasos hacia un referéndum de autodeterminación.

?? El Rey iniciará este lunes la segunda ronda de consultas con los partidos en busca de un nuevo candidato a la investidura ?? https://t.co/X6cK5ChLiWpic.twitter.com/PIvBXPBSqj — COPE (@COPE) September 29, 2023





Sea como sea, parece que desde el PSOE están dispuestos a concederles la amnistía, de la que evitan hablar en todo momento. Pero, ¿es esta amnistía algo constitucional? ¿Se puede poner en marcha? Es lo que preguntamos en La Mañana Fin de Semana a José María Fuster-Fabra, uno de los abogados más reputados de Cataluña.

Aunque él reconoce que es un "debate abierto, yo creo que no es constitucional. No lo es porque vulnera el derecho a la igualdad, y significa que lo que hicieron no era un hecho delictivo. Entonces, ¿es que el código penal estaba en ese momento en vigor en Extremadura y no en Cataluña? Es muy complejo?" explicaba.

"Un relato muy hábil" por parte del Gobierno

Y aunque dice que son otros tantos los abogados que creen que esta amnistía se encaja dentro del marco constitucional, lo cierto es que, no cree que fuera "positivo para Cataluña".

"Es un relato muy hábil pero no es real. Se ha dicho que está mejor Cataluña por las concesiones que se han hecho, pero es porque el independentismo, cuando se lanzó a la piscina, no se dieron cuenta hasta que se aplicó de verdad el estado de derecho lo que era el estado de derecho. Están mejor ahora porque se han dado cuenta de eso y, además, ERC ha jugado a ser CiU. Hay cantidad de entidades que se controlan por ERC, ha copado la Generalitat y se sienten muy cómodos pactando con Sánchez, eso lo ha vendido muy hábilmente PSOE" expresaba este experto.

??Ex fiscal general del Estado: "Sánchez ha traicionado al PSOE y a sus antecedentes políticos"



?? Eligio Hernández explica que con la amnistía, "se ignora todo lo que se ha hecho en un período y eso choca con la Constitución" https://t.co/HcG0yIaZYr — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) September 27, 2023

Y es que cree que los independentistas no van a parar hasta que se les conceda el indepentismo, pero, desde el punto de vista de José María Fuster-Fabra, "ceder ante los independentistas será perjudicial para Cataluña y los catalanes que viven aquí" explicaba.

El objetivo final de esta amnistía

Aunque no sabemos qué pasará en una nueva investidura en la que, en principio, se prevé que sea Pedro Sánchez el candidato, lo cierto es que para este experto conceder la amnistía será una victoria del independentismo y una derrota del estado de derecho. "No sabemos qué hará Junts, porque también tienen sus cuestiones internas, no van a parar de tratar de torpedear el Estado. Si consiguen una victoria sobre el estado de derecho, que es la amnistía, que es el reconocimiento por parte del estado de que la persecución contra ellos no fue legal, se les está dando más poder" explicaba.

"Para los independentistas tiene dos sentidos, vender que están por encima del estado de dereho y solucionar los problemas de las personas, y eso son las sanciones a las que tienen que enfrentarse, creo que el gobierno cuando eliminó la sedición del código penal han visto que su situación no ha variado demasiado, quieren conseguir preservar económicamente la situación de estas personas" sentenciaba.