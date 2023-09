El Congreso rechaza investir a Feijóo: 177 votos en contra, 172 a favor y uno nulo y polémico

La investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido rechazada definitivamente al rechazar la mayoría del Congreso darle su confianza como presidente del Gobierno en una segunda votación en la que no ha logrado la mayoría simple requerida, aunque con un voto menos en contra por la anulación del emitido por un diputado de Junts.



Tal como se esperaba, Feijóo no ha logrado ser investido, aunque en esta ocasión el resultado no es el mismo que el del miércoles, ya que ha habido un voto nulo, el del diputado de Junts Eduard Pujol que se ha equivocado y ha dado un sí al candidato del PP.



Finalmente Feijóo ha obtenido 177 votos en contra (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG) y 172 votos a favor (PP, VOX, CC y UPN).



Tras la votación, la Mesa del Congreso se ha reunido durante más de cinco minutos dentro del hemiciclo para aclarar el resultado, ya que en un principio el voto del diputado independentista había sido contabilizado como un sí por la secretaria cuarta de la Mesa, Carmen Navarro, que estaba nombrando a los diputados.



Sin embargo, la Mesa ha decidido anular este voto ante las quejas de la bancada del PP.



El episodio ha ocurrido cuando en el momento en el que nombraban a Eduard Pujol, ha dicho que "sí" y Navarro ha repetido el sentido de su voto afirmativo en voz alta. Inmediatamente, al sentarse el diputado catalán en su escaño, se ha corregido a sí mismo y ha dicho "no" entre risas de sus compañeros de grupo.

La votación ha comenzado pasadas las 13:30 horas y de nuevo ha sido por llamamiento nominal a cada diputado.



De esta forma se cierran los tres días de debate de una investidura fracasada que se convierte en la cuarta fallida desde 1979, tras la dos del dirigente socialista Pedro Sánchez en 2016 y 2019 y la del expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy, en 2016.



La presidenta del Congreso, Francina Armengol, comunicará hoy al rey Felipe VI el resultado de esta votación para que el monarca vuelva a abrir una ronda de consultas con los representantes de las formaciones con escaño en el Congreso, con el fin de proponer a un nuevo candidato a través de Armengol.



La designación de un segundo candidato por el rey abrirá el plazo para que busque los apoyos necesarios antes del 27 de noviembre o, de lo contrario, se convocarán elecciones para el 14 de enero.