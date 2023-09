La investidura de Feijóo, un más que probable pacto de los socialistas por la amnistía del golpismo catalán y cuatro años más de un Sánchez al que ya critican figuras históricas en su partido. Todos estos son los ingredientes de la entrevista a los que ha respondido Mariano Rajoy en 'Herrera en COPE'.

El que fuera presidente del Gobierno, conoce de primera mano las formas de obrar de Sánchez, el hombre que consiguió desalojarle de la Moncloa con una moción de censura que parecía imposible. Imposible es la situación en la que se encuentra España, en manos de Puigdemont y los pactos del PSOE con quienes pretenden, como poco, la desinstitucionalización del país. Sobre todo esto y mucho más, ha respondido Mariano Rajoy en su conversación con Carlos Herrera.

Explica Rajoy en el arranque de la entrevista que, durante su paso por Moncloa, se pactó "el 155 y el PSOE lo votó en el Senado a pesar de que nosotros disponíamos de la mayoría suficiente para aplicarlo. La afirmación que ha hecho Sánchez es lo mismo que decir que tiene impunidad. Me parece algo absolutamente disparatado". Escucha la entrevista completa en el siguiente audio:

"Yo le expliqué cuáles eran las razones por las que había que aplicar el 155. Su aplicación ha sido fundamental porque todo el mundo ya sabemos lo que es, incluido los independentistas. Sánchez no me habló nada de judicializar ni no judicializar". Indica además que es "obligación de los jueces aplicar la ley y lo que hizo estaba muy bien hecho. Creo que cumplieron con su obligación". Tienes aquí el fragmento en el que el expresidente habla sobre esta cuestión.

Añade que la amnistía es un fraude, contraria a la Constitución. "La amnistía es algo absolutamente inmoral porque si se produce la amnistía. Todo lo que hicieron los instrumentos del Estado de derecho, todo eso estaba mal hecho y era ilegítimo. Todo lo que hicieron los que declararon la independencia. Por tanto, moralmente es inaceptable y es un golpe de gracia a la Constitución española y la democracia". En estos términos se ha referido Rajoy a la amnistía en el siguiente vídeo:

En el supuesto de que se cumpla la amnistía, asegura que "es un ataque a todo. Incluida la igualdad de los españoles".

Rajoy no acudió al debate de investidura (en su momento) porque solamente tenía "los diputados del PP y no tenía posibilidad de salir elegido. Pero en 2016 conseguí pactar con Ciudadanos. Entonces fui. Y salí porque el PSOE en aquel momento se abstuvo. Era otro PSOE. Luego, cuando volvió Sánchez, decidió hacer el Frankestein". Vuelve a ver aquí el instante en el que Rajoy habla sobre ello.

Lo sentato ahora, dice Rajoy, es lo que plantea Feijóo. "Pero preferimos hacer un Gobierno con Puigdemont y el resto de fuerzas que todos conocemos".





El expresidente del Ejecutivo ha aprovechado su paso por 'Herrera en COPE' para recordar que "cuando nosotros llegamos en 2012 al Gobierno, España estaba en una situación de prequiebra. Tuvimos que poner en marcha dos procedimientos para que España fuese un país serio y pagara. La comunidad que más dinero recibió, porque era la que más deuda tenía, era la Generalitat".

Rajoy, sobre la irrupción de las lenguas cooficiales en el Congreso: "Es grotesco y no se le ocurre a nadie"

"¿Qué supondría un pacto fiscal como reclama Cataluña?", plantea Herrera. Responde Rajoy que "en mi opinión, el pacto fiscal no lo permite la Constitución. Hay un hecho diferencial en el País Vasco, y la situación en Cataluña es totalmente distinta. Si al final, Cataluña pide un pacto fiscal y Madrid también, dejamos de ser un país para ser una cosa totalmente diferente".

En línea con este asunto, afirma el expresidente del Ejecutivo que, durante su mandato, la comunidad que más dinero recibió del Estado Español fue la catalana porque "era la que más deuda tenía". Vuelve a ver aquí el momento exacto en el que hace referencia a la deuda de esta autonomía y el modo en el que actuó mientras estaba en Moncloa.

Respecto a Guerra y sus palabras en 'Herrera en COPE' sobre la amnistía, el expresidente del Gobierno indica que "si el PSOE atendiera lo que se le dice desde sus propios entornos y actuara de manera similar pues ya no tendríamos estos problemas. El problema es que el partido ha optado por pactar con estas fuerzas políticas. Y si no, pues mire, lo que tenemos que hacer es defender a la España constitucional, la transición y nuestra democracia".

Puedes volver a escuchar la entrevista de Alfonso Guerra con Herrera en el siguiente audio:

El problema de la amnistía, argumenta Rajoy este jueves en 'Herrera en COPE', "es que es un 'torpedo' en la línea de flotación. Y cuando se incumple la ley, estamos en la ley del más fuerte. Lo que se está poniendo en tela de juicio es lo que estamos haciendo en estos cuarenta años".

El referéndum de autodeterminación, insiste el expresidente, "es el derecho a separarse. Las propias Naciones Unidas han dicho que el derecho a la autodeterminación no forman parte de los principios que defienden. No cabe en ningún país del mundo".

Además, afirma el exlíder popular, que considera "imposible que el TC acepte esto (en referencia a la autodeterminación). El derecho que tienen los españoles a elegir cómo quieren que sea su país. Sería instalarse en la locura más absoluta".

La irrupción de las lenguas cooficiales en el Congreso, simplemente, es "un incumplimiento más de la ley. Me parece absurdo. No hay ningún Parlamento del mundo donde la gente, pudiendo entenderse, hable utilizando otra lengua. Es una de las cosas a las que se ha visto obligado el PSOE para conseguir la investidura. Es grotesco y no se le ocurre a nadie. Es lamentable. Está tomando el pelo al conjunto de los españoles".

Sobre una hipotética repetición electoral, asegura que se "repetirán si no hay Frankestein". Sería un Ejecutivo, predice Rajoy, para poco tiempo porque "necesitaría el apoyo para la totalidad de las votaciones. No sería estable. Sería un desastre y sería continuar en la dinámica en la que nos hemos metido en los últimos tiempos. Si nos lo llegan a decir hace 3 años, no daríamos crédito. Que la vicepresidencia vaya a reunirse con un prófugo de la Justicia. Es uno más de los muchos disparates que estamos viendo en todas estas fechas".





Rajoy ha recordado que, cuando estuvo en Moncloa, "creo que el mejor instrumento fue la aplicación del 155 porque ya algunos saben que la democracia tiene instrumentos para defenderse. Eso fue lo que se hizo". También habla sobre los resultados electorales.

"A veces parece que olvidamos. El PP ganó las elecciones. Tiene más votos y más escaños que el PSOE. Y antes ganó las elecciones autonómicas y municipales. Tengo claro que eso es lo que quiere una gran mayoría de españoles. Quien votó al PSOE fue objeto de un fraude. He oído a un sinfín de dirigentes socialistas decir que la amnistía era contraria a la Constitución", argumenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Por último, indica al final de la entrevista con Carlos Herrera que "preocupa todo lo que está sucediendo en estos momentos. Vamos a decir que es un disparate la amnistía y vamos a apoyar a Núñez Feijóo que es el único que ha hecho un planteamiento razonable".