"Seguir ordeñando la vaca": Los tertulianos de COPE analizan el órdago de ERC y Junts con el referéndum

Nuevo órdago de ERC y Junts para exprimir al máximo su apoyo a Sánchez. Este viernes se votará un texto conjunto acordado entre ambas formaciones que exige a Sánchez un referéndum de independencia a cambio de sus votos para una futura investidura.

PSOE y PSC no apoyan el texto y aseguran que todo diálogo 'debe de estar dentro de la Constitución'. El líder del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, rechazaba que fueran a aceptar fijar las bases para un referéndum, y no descartaba una repetición electoral: "Si hay que ir a elecciones, iremos".

En este contexto Carlos Herrera advertía que estamos asistiendo a los "tradicionales pasos de baile". "Los independentistas votarán a Sánchez porque pase lo que pase, ningún otro les puede garantizar la impunidad".

Carlos Herrera: "Comedia singular"

"Al bloque Frankenstein le va a resultar más fácil tumbar la candidatura de Feijóo que ponerse de acuerdo para aprobar la investidura de Sánchez", analizaba Carlos Herrera en su monólogo de este viernes que advierte no obstante de que nos encontramos "en una parte de la comedia muy singular, con un tira y suelta".

Algunos, explica "se han llevado las manos a la cabeza, pero es algo que dicen todos los días".

Porque las exigencias de ERC y Junts "no son nada nuevo". "Ambos se odian con ferocidad, pero han demostrado, una vez más, que a pesar de ese odio recíproco, son capaces de entenderse porque todavía odian más a España"

"Las mismas trolas de siempre"

En respuesta, continúa el comunicador, "Oriol Junqueras se ha dado un paseo por los medios diciendo que aquí no hay ningún pacto atado, y si no se ata no podemos votar a Sánchez. Y algunos se hacen los ofendidos o los sorprendidos, pero son las mismas trolas de siempre".

Pero no se engañen, concluye Herrera, "estamos asistiendo a los tradicionales pasos de baile, los independentistas votarán a Sánchez porque pase lo que pase, ningún otro les puede garantizar la impunidad".

La tertulia de Herrera en COPE

Los tertulianos de Herrera en COPE también han opinado sobre la subida de apuesta de los independentistas. Antonio Jiménez recuerda que ERC y Junts "siempre se ponen de acuerdo en el objetivo último, que es la independencia y todo lo que va en contra de los intereses nacionales". "Ahora hay que ver las condiciones. Si creemos a Sánchez que dice que todo tiene que estar dentro de la Constitución, no cabe absolutamente nada de sus exigencias, es un diálogo de sordos".

Miquel Giménez recuerda que "Sánchez siempre acaba ganando". "Sabe que los independentistas no quieren la independencia de Cataluña, lo que quieren es impunidad". ERC, advierte "está más interesada en gobernar una autonomía española haciendo lo que le de la gana, que no ser independiente y el señor Puigdemont piensa igual, quieren seguir ordeñando la vaca de España, porque contra España se vive mejor".

Nicolás Redondo, según pasa el tiempo ve cada vez más "dificultades" para un acuerdo. "Puigdemont es un tipo que cree que es un mártir más que otra cosa y es difícil engañar a una persona que solo tiene una idea. Y este hombre irá a una posición muy rígida y en eso le seguirá ERC porque se llevarán muy mal pero al final coinciden en lo que nos perjudica a nosotros".