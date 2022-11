Los españoles gastaremos menos en este “Black Friday”

A estas alturas, ya te habrás dado cuenta. Anuncios en redes sociales, escaparates… Son días de descuentos y promociones exclusivas. No es casualidad porque el próximo viernes, día 25 de noviembre, se celebra el Black Friday. Una jornada que definitivamente se ha instalado en España tanto en tiendas físicas como online. Su origen, en todo caso, está en Estados Unidos. El día después de la celebración americana de Acción de Gracias, ya dan pistoletazo de salida a la campaña navideña con estos descuentos.

No obstante, este año no llega en el mejor momento. En plena crisis de precios. Y es que aunque la inflación encadena tres meses a la baja y se reduce hasta el 7’3%, el IPC subyacente -el que excluye productos frescos y energía- se mantiene en el 6’3%. Uno de los valores más altos en tres décadas y que afecta directamente al consumo de los hogares. De hecho, 4 de cada 10 españoles ya aseguran que no comprarán nada este Black Friday y el sector ya se prepara para una caída en las ventas.

Menos gasto. Ese es el titular para este próximo black friday. El 41% de los españoles no se va a acoger a estas ofertas y el principal motivo es que a pesar de las ofertas, no necesitan nada nuevo. Son datos de un informe realizado por el comparador de precios Idealo. Con respecto a los que sí van a comprar algún producto, bajan este 2022 su presupuesto.

El 49% señala que gastarán menos de 200 euros. Por comparar, el gasto medio en 2021 fue de 271 euros. Un gasto que va a determinar el comportamiento como explica la profesora de marketing digital de la universidad de comillas, pilar melara. “Va a bajar el gasto medio y la tendencia dice que va a ser un gasto más práctico. Es decir, menos cosas, pero más útiles. Menos caprichos”.

Unas compras que apuntan a cosas que necesitamos y que principalmente se dirigen a productos tecnológicos seguido de ropa. La mitad de los compradores van a por móviles, televisores, consolas… Es lo que más destaca en esta campaña de descuentos porque hay, en muchos casos, grandes ahorros. Sin embargo este año la incertidumbre juega un papel muy importante. Y es que el 45% de los españoles dice que va a renunciar a comprar productos tecnológicos por la inflación.

La campaña de descuentos que se celebra el próximo viernes 25 de noviembre y que este año llega en plena crisis de precios. 4 de cada 10 españoles dice que no va a comprar nada en esta campaña y muchos comercios se están esforzando para poder incluir los descuentos. Aquí hay un dato fundamental: 9 de cada 10 compras serán espontáneas. Es decir, que dependen de lo atractivas que sean las ofertas.

¿Van a ser o no mayores los descuentos este 2022? Así lo creen un 44% de los españoles. Los expertos creen que no, pero aquí hay otra clave. Y es que a pesar de que muchas grandes empresas van a reducir sus promociones, se espera que parte del pequeño comercio apueste por descuentos más ambiciosos. De esos descuentos dependerán que se adelanten las compras navideñas. De hecho, un 90% de las personas señala que está pensando en adquirir ya los regalos y otras compras relacionadas con las fiestas. Los descuentos tienen una cara B. Sobre todo en los pequeños comercios.

¿Y en los grandes almacenes y tiendas qué? Que también bajan las expectativas. De hecho, según el informe de la consultora Randstad, este black friday solo se generarán 33.400 empleos. Es un 17% menos que el año pasado cuando se crearon 40.000. Según Randstad, el sector logístico será uno de los principales dinamizadores de la contratación. Detrás de esto, el comercio online sigue acaparando terreno. Solo un 13% afirma que va a ir a las tiendas físicas. A esto hay que sumar que el lunes siguiente al black friday se celebra el cyber monday. Una campaña exclusiva de descuentos en la red. Aún así, la tienda física está lejos de morir.