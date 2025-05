Un experto en ingeniería eléctrica confirma cuándo sabremos el motivo del apagón en España: hasta el último detalle

Madrid - Publicado el 04 may 2025, 08:23

El pasado lunes, España vivió uno de los episodios más desconcertantes de su historia energética reciente: un apagón masivo que dejó sin suministro eléctrico a millones de personas durante varios minutos. Aunque ya se conocen algunos elementos clave de lo ocurrido, la causa última sigue siendo una incógnita. En una entrevista con Fernando de Haro en La Mañana del Fin de Semana, el director de ESELEC Ingenieros, Adolfo Pérez Revillas, ha arrojado luz sobre lo sucedido, ofreciendo una explicación clara y accesible, y anticipando cuándo tendremos respuestas definitivas.

Según los primeros datos, el colapso comenzó con dos desconexiones de generación eléctrica que desestabilizaron el sistema. “Faltó electricidad dentro del sistema”, resume Fernando de Haro al inicio de la conversación. Lo que siguió fue un efecto en cadena que afectó a todo el entramado eléctrico nacional.

Pueblos y ciudades se quedaron a oscuras

¿CÓMO FUNCIONA LA RED ELÉCTRICA? "COMO UN TOCADISCOS..."

Adolfo Pérez Revillas lo explica de forma sencilla: “El sistema eléctrico lo que va casando es la generación con el consumo en cada instante”. Para que eso funcione correctamente, dos variables deben mantenerse estables: la frecuencia y la tensión.

El experto compara el funcionamiento de la red eléctrica con un tocadiscos. “La frecuencia es la velocidad del plato que tiene que estar continuamente girando a una velocidad constante. En nuestro sistema son 50 hercios, es decir, 50 vueltas por segundo”. Si la generación no se ajusta exactamente a lo que se consume, el sistema se acelera o se frena, y eso provoca inestabilidad.

En el caso del lunes, esa sincronía se rompió: “Hubo eventos de frecuencia, oscilaciones de potencia… que derivaron en un evento catastrófico de colapso”, apunta Pérez Revillas.

Europa Press Apagón eléctrico en España

Durante las horas posteriores al apagón, muchas voces señalaron al alto porcentaje de energías renovables como causa directa del fallo. Sin embargo, el ingeniero se muestra prudente: “Ese no es el debate. No hay sistema que pueda aguantar una desconexión tan masiva de generación, sea del tipo que sea”.

Lo que sí señala como relevante es la forma en que las renovables se conectan a la red: mediante convertidores electrónicos, una tecnología que requiere que la red esté estable para poder funcionar. “Las renovables necesitan una referencia de tensión y frecuencia para funcionar correctamente. Es como un coro: si no hay otros cantantes que marquen el ritmo, no pueden sincronizarse”, explica gráficamente.

No hay debate con las renovables y el apagón, no hay sistema que pueda aguantar una desconexión así" Adolfo Pérez Revillas Director de ESELEC Ingenieros

EL TIEMPO QUE HABRÁ QUE ESPERAR PARA TENER UNA RESPUESTA

La Red Eléctrica de España y el organismo europeo ENTSO-E ya están recopilando todos los registros. Según Pérez Revillas, el informe final permitirá conocer "hasta el último detalle" de lo que ocurrió, pero pide paciencia: “Tenemos que dejar que los técnicos trabajen. Aventurar causas o culpables ahora mismo no es serio”. Eso sí, asegura que en unos dos meses, aproximadamente, tendremos una respuesta.

EFE El apagón afectó a toda España en la península

Este informe, detalla, será técnico, pero imprescindible para aprender de lo sucedido y adaptar las normativas a los nuevos retos de la transición energética. “Se sacarán lecciones aprendidas que se incorporarán a la regulación y a los estándares técnicos para intentar que no vuelva a suceder”.

El experto recuerda que estamos en medio de un cambio profundo hacia una red más limpia, pero también más vulnerable. “Las renovables no son ni buenas ni malas, tienen puntos fuertes y puntos débiles. Su conexión electrónica hace que el sistema sea más voluble ante fallos”, reconoce.

Y añade una reflexión importante: “Estamos pisando el acelerador muy fuerte hacia una red completamente descarbonizada, pero la llevamos a puntos de operación sin mucha experiencia. Y pueden suceder este tipo de eventos”.

Aunque aún no hay conclusiones oficiales, Pérez Revillas sí concede que con más generación convencional, el sistema “hubiera sido más lento en reaccionar”, y quizás se habría evitado un colapso total. Pero insiste en que “simplificar el problema diciendo que con más de esto o menos de aquello no hubiera pasado no es correcto”.