Fernando Martín desvela su atrevida carta a los Reyes Magos con peticiones de todo tipo... ¡también para mejorar el mundo!

El humorista Fernando Martín ha aprovechado su intervención en el programa ‘Fin de Semana’ de la cadena COPE, conducido por Cristina López Schlichting, para compartir con los oyentes su particular carta a los Reyes Magos. A solo unas horas de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, Martín ha confesado estar “un poco nervioso” por no haberla escrito antes, pero ha decidido leerla en directo con la esperanza de que sus deseos sean escuchados.

El cómico ha comenzado su misiva con una advertencia, asegurando que si sus majestades no le hacen caso en esta ocasión, tomará medidas drásticas. “Como no me hagan caso esta vez, ya me voy a enfadar un poco. Lo mismo el año que viene celebro la república maga”, ha bromeado. Se ha definido a sí mismo como alguien “normal”, en la “medianía, como el 90 por 100 de las personas”, por lo que considera que merece los regalos que pide.

Manías y problemas cotidianos

Las primeras peticiones de Fernando Martín se han centrado en pequeñas frustraciones del día a día. Ha suplicado a los Reyes Magos que le avisen si va a un hotel “en el que el agua de la ducha no sale con presión” para poder cambiar a tiempo. “Pocas cosas me dan más coraje”, ha confesado, explicando que algo placentero como ducharse “se convierte en una cosa tortuosa”. En la misma línea, ha pedido que los secadores de manos de los bares “sequen”, ya que en muchos sitios ni siquiera funcionan o hacen un ruido molesto.

El humorista también ha solicitado a Sus Majestades que le iluminen con “alguna frase o palabra ingeniosa” para responder en momentos de bloqueo mental, ya que hasta ahora su único recurso es un “Totalmente”. Además, ha hecho una curiosa petición musical: un “reset en el cerebro” para olvidar el último disco de Rosalía. Ha aclarado que no es porque no le guste, sino por el “descanso mental” de una melodía que se le ha quedado grabada de forma obsesiva.

Errores gramaticales y peticiones serias

Martín ha dedicado una parte de su carta a la corrección lingüística, pidiendo a los Reyes que ilustren a quienes hablan “en imperativo con r”, usando incorrectamente el infinitivo, como en “escuchar” en lugar de “escuchad”. También ha pedido ayuda para los que dicen “detrás mía” en vez de “detrás de mí”.

Finalmente, el tono de la carta se ha vuelto más serio. El cómico ha pedido algo “muy en serio”: “que ayuden a pensar a los que piensan”, en una clara alusión a los gobernantes. Ante la posibilidad de que los Reyes no sean “lo suficientemente poderosos”, ha elevado su ruego: “Se lo pido a Dios. Así que desde aquí, a Dios, por favor, te lo pido”. Como última solicitud, ha rogado que la DGT no implemente la nueva baliza V-17, argumentando que con la actual V-16 ya se corren suficientes peligros.