¿Qué hacer si un apagón te pilla de viaje? Estos son los 4 consejos de un experto en turismo

Canarias - Publicado el 02 may 2025, 15:16 - Actualizado 02 may 2025, 15:28

Lunes, llegando al mediodía. La península se queda a oscuras, así como el sur de Francia. Millones de personas se quedaron sin suministro eléctrico durante casi 12 horas. Telecomunicaciones caídas, conexiones caídas. Imagina que todo esto llega a pillarte fuera de España, de viaje, lejos de tu casa. Por ello, el experto en viajes César Sar, una de las personas más influyentes en redes sociales de habla hispana en cuanto al tema, nos ha brindado 5 claves para sobrevivir a un apagón en el extranjero.

La powerbank, la gran aliada

En tiempos de digitalización galopante, cualquier cosa reside en la comodidad de nuestro teléfono móvil. Y en medio de un apagón, lo realmente importante -además de mantener la calma- es gestionar la batería de nuestro dispositivo, ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues con una powerbank o batería portátil. César Sar recomienda llevar varias y bien cargadas siempre encima, además de gestionar la carga: “El teléfono móvil tú lo puedes configurar para quitar el wifi, quitas el bluetooth, quitas los datos, ¿por qué quitar esto? Porque el teléfono va buscando red y eso gasta batería, va buscando bluetooth, eso gasta batería, lo puedes poner en modo ahorro”.

UTILIZAR APLICACIONES EN MODO SIN CONEXIÓN

La barrera idiomática o el desconocimiento de una ciudad son grandes inconvenientes que se agravan en caso de gran apagón ¿Cómo podemos dar las gracias en japonés si no disponemos de internet? Pues siendo prevenidos. César Sar recomienda descargar las versiones sin conexión tanto de Google Translate -cuando sabes a qué país vas a ir- o de Google Maps: “No consultar online, sino tenerlo descargado en tu teléfono. Y por lo tanto, tú puedes hacer uso del Google Maps, y buscar el hotel para ir caminando, en vez del metro que está cerrado porque no hay luz, en vez de las guaguas que van llenas petadas por el colapso que hay, pues tú vas caminando para buscar ese lugar seguro”.

DINERO, MEJOR EN EFECTIVO

Lo pudimos ver durante el apagón de este pasado lunes, los cajeros automáticos dejaron también de funcionar, así como algunas terminales de pago con tarjeta o datáfono. El dinero en efectivo puede parecer cosa del pasado; de hecho, si preguntas por la calle, pocos lo utilizarán en el día a día; sin embargo, nos puede salvar de un aprieto: “Si hay apagón, te puede salvar la vida en un momento determinado. Pero aunque no haya apagón, siempre es conveniente llevar algo de dinero en efectivo. De hecho, hay que llevar dos dineros en efectivo. Un dinero en efectivo, que es el dinero para el ladrón, que yo siempre digo, depende del país al que vayas, llevar siempre en la cartera algo de dinero que sea creíble”.

En este sentido, César Sar nos aporta un consejo para nuestra seguridad en caso de ser asaltados en el extranjero: “Yo siempre llevo 50 o 60 euros como a la vista. A la vista me refiero a la cartera, porque tú tienes que satisfacer al ladrón. Se tiene que ir contento para que no te robe más cosas. Lo que más le gusta a un ladrón, más que un teléfono, es un dinero en efectivo.

Aparte, en un bolsillo interno, un dinerito escondido. Y ese dinerito escondido es un dinero que te sirve por si acaso estás en un país en el que no funcionan los datáfonos, no hay conexión a Internet, no aceptan pagos con tarjeta. Ahí llevar dinero en efectivo, pequeño, no billetes grandes, para poder cambiar por moneda local”.

AGUA Y COMIDA

Los víveres son fundamentales para sobrevivir en cualquier contexto. Nunca sabes cuando te va a atacar el hambre y la sed cuando sales de casa. Pero, sobre todo, cobran especial relevancia en cuestiones de emergencia. Por ello, César Sar, el experto viajero, recomienda siempre llevar provisiones encima: “Siempre, algo de comer. Un pequeño snack, una barrita energética, una barrita de cereales. Eso siempre viene muy bien. Que aunque no te la comas, un día llegas al hotel a las dos de la madrugada, está todo cerrado porque tu vuelo llegó tarde. Y para no irte a la cama sin comer nada, tienes una barrita de cereales. Que te sirve también por si estás en Madrid y se produce un apagón, por ejemplo. Y luego ser muy observador. Es un tema muy importante”.

Y para las botellas de agua, Sar lo tiene claro. Nada como las botellas de metal: “De metal porque es la que mejor conserva el frío y calor, es la que mejor se lava, es la más higiénica, es la más duradera. Una botellita de metal de dos capas, que no vale nada, de metal te puede durar años y años y años, pero es una cosa enorme”.