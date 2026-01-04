El 'síndrome del niño hiperregalado' crea personalidades narcisistas e inseguras

La Navidad trae consigo una tradición de generosidad, pero el exceso de obsequios puede tener consecuencias inesperadas en los más pequeños. Españase encuentra entre los países europeos donde más juguetes reciben los niños en estas fechas, con una media que, según algunos estudios de psicología infantil, supera los 10 o 12 regalos. Este fenómeno, conocido como el ‘síndrome del niño hiperregalado’, ha sido analizado en el programa 'Fin de Semana' de COPE por la presentadora Cristina López Schlichting y el psicólogo de cabecera del programa, Pedro Martínez.

Una personalidad narcisista y muy insegura

Según explica Pedro Martínez, el problema a menudo no reside en la carta a los Reyes Magos de los niños, sino en “la carta de los padres” y las expectativas que proyectan en sus hijos. Este exceso puede generar lo que en psicología moderna se denomina el ‘síndrome del niño hiperregalado’, convirtiéndoles en “niños sobrepresionados”. El psicólogo advierte que estos niños “empiezan a depender muchísimo de los refuerzos externos”, como los regalos y las alabanzas, creyendo que todo ello es consecuencia de que “sean perfectos”.

Contrario a lo que podría parecer, un exceso de regalos no fomenta una autoestima sana. Martínez aclara que esta situación puede configurar una personalidad “bastante narcisista”, pero, sobre todo, “muy insegura”. La razón, explica, es que "los niños aprenden y entienden que todo toda recompensa viene como consecuencia de su competencia y de cómo los demás les vean". Esto provoca que fijen “toda su mirada en siempre esos estímulos que le da el otro”, condicionando su valor propio a la validación externa.

Tienen mucha menos tolerancia al aburrimiento porque están siempre sobreestimulados" Pedro Martínez Psicólogo de Fin de Semana

Gestionar los regalos: menos es más

Para gestionar esta situación, Pedro Martínez ofrece varias pautas. La idea principal es que el niño “participe” en la selección de regalos, si tiene edad para ello. Se le puede pedir que haga una lista y elija solo algunos, explicando que los demás “se van a ir administrando a lo largo de todo el año” para ocasiones como cumpleaños. Esta práctica no solo modera el consumo, sino que también ayuda al niño a aprender a ser “resistente a la frustración” al no obtener todo lo que desea de inmediato.

Además, el psicólogo recomienda hacer “regalos de otro tipo” que no se centren únicamente en premiar el perfeccionismo o el comportamiento. Se trata de fomentar la empatía, la sociabilidad y la capacidad de superar obstáculos, valores que van más allá de lo material.

La baja tolerancia al aburrimiento

Otro efecto colateral de esta sobreabundancia es la disminución de la tolerancia al aburrimiento. Como explica el psicólogo, los niños de hoy “tienen mucha menos tolerancia al aburrimiento porque están siempre sobreestimulados” y, como resultado, “no han aprendido a aburrirse”. Esta necesidad constante de estímulos les lleva a demandar continuamente la atención de los padres o el entretenimiento de las nuevas tecnologías.

Ante esta situación, Martínez concluye que “los padres tenemos que aprender también a gestionarlo” y a no ceder siempre ante las demandas de atención de sus hijos. Es fundamental enseñarles a disfrutar del tiempo sin necesidad de una gratificación o un estímulo constante.