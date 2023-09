Herraiz: "Cuanto más paguemos por repostar, más se lleva el Gobierno de impuestos"

Muy buenos días. Está en 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE. Es 2 de septiembre, primer sábado del mes que viene en forma de DANA. No podemos decir que es una borrasca sin más, porque tienen diferencias y matices. Lo que va a dejar es precipitaciones y tormentas en prácticamente toda la península.

¿Dónde va a golpear más este episodio de gota fría que se va a mantener, al menos, hasta el lunes? Empezó en Galicia y Asturias, luego se va a extender a Aragón y Navarra y a partir de hoy hay que estar especialmente atentos a la Comunidad de Madrid, sur de Castilla y León y prácticamente toda Castilla-La Mancha, donde se pueden acumular entre 100 y 200 litros por metro cuadrado. No se libran tampoco en el interior de Andalucía y en buena parte del Mediterráneo, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Baleares.

Con este ambiente otoñal, todavía en el verano, muchos vais a volver a la rutina que es también una realidad que en vacaciones se disimula, en parte. En esta vuelta a la realidad, lo de Rubiales no te va afectar en tu día a día, tampoco lo de Amaral, aunque hayas hablado mucho de ello durante tus vacaciones.





Récord en el precio de los carburantes





Lo que sí te afecta es el precio que te vas a encontrar en el súper cuando vayas a llenar la nevera vacía o cuando vayas a repostar. Estamos inmersos en el principal fin de semana de la operación retorno del verano. Casi 7 millones de desplazamientos que de forma escalonada se vienen sucediendo desde el jueves y que se van a prolongar hasta la media noche de mañana domingo. Y el precio de los carburantes vuelve a batir récords anuales. Julio y agosto han sido dos meses de subidas ininterrumpidas. Si tu coche es diésel, llenar el depósito te va a costar 10 euros más que al comienzo del verano. Si es gasolina, 7 más.

La pregunta que todos nos hacemos cuando acudimos a llenar el depósito es hasta cuándo va a seguir subiendo. Es verdad que no ha superado los dos euros del verano pasado, pero entonces teníamos la bonificación de los 20 céntimos por litro. Ahora esa medida está completamente descartada con un Ejecutivo en funciones y ningún partido lo ha llegado a plantear en el caso de que consiga la mayoría suficiente.

Todo indica a que va a seguir subiendo y el gran beneficiado es el Gobierno. Cuanto más paguemos por repostar, más se lleva de impuestos. Y estamos hablando de más del 40%.





A la espera de la investidura





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esta es una realidad con la que te vas a encontrar a la vuelta de tus vacaciones. La otra es que hemos estrenado el mes en el que Alberto Núñez Feijóo va a intentar la investidura. La fecha del debate es el 26 y el 27 de septiembre y a día de hoy el PP sigue sin reunir los apoyos suficientes. Continúa a 4 escaños de sumar los 176 necesarios para que Feijóo sea investido presidente de Gobierno.

La próxima semana va a seguir reuniéndose con los distintos portavoces parlamentarios. Aquí lo último que hemos sabido es que después del encuentro con Pedro Sánchez del miércoles, Yolanda Díaz ha dicho a Feijóo que no se va a reunir con él. No respetan ni la más mínima cortesía parlamentaria y menos atender al candidato que ha propuesto el Jefe del Estado, que fue el que ganó las elecciones. Díaz es la más interesada en que no haya repetición electoral. Primero, porque seguirían cayendo. Y segundo, porque se le atragantaría otra nueva negociación con Podemos en el caso de un bloqueo.

Feijóo tampoco iba a rascar nada de Yolanda Díaz. Aquí no hay que engañar a nadie. Y del resto, a día de hoy, lo tiene imposible. Así que lo que tiene que hacer el PP es ir saliendo de ese bucle en el que se han metido y fijar una estrategia clara para lo que queda hasta la investidura, porque son muchos días y mientras él trata a la desesperada de sacar algo de provecho de su ronda de contactos, en el PSOE lo que están articulando ya es cómo perpetran la amnistía para los separatistas catalanes, que es la gran demanda y es lo que nos jugamos.

Esta semana el presidente del PP proponía al PSOE un acuerdo para aprobar seis pactos de Estado en una legislatura de dos años. La respuesta es un no rotundo por parte de Sánchez y los suyos. Y aquí, en 'Herrera en COPE', su portavoz Cuca Gamarra defendía esa alternativa para desbloquear una situación que deteriora la imagen de España en el exterior.

Vídeo





A estas alturas, apenas se ha movido nada desde la noche electoral del 23 de julio. El futuro gobierno de España depende de un fugado de la justicia y de exigencias que deberían ser inasumibles pero que en el PSOE ya están cocinando para que parezca un accidente.





La polémica decisión del TAD sobre Rubiales





Y luego, sí, lo de Rubiales. Lo último es la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte. El lunes comenzó a estudiar la denuncia que le había trasladado el Consejo Superior de Deportes y ha determinado que la conducta de Luis Rubiales supone una infracción grave. Como no adquiere la categoría de 'muy grave', el CSD, el Consejo Superior de Deportes no le puede inhabilitar que es lo que pretendía el Gobierno de Sánchez.

Entiende el tribunal que no hay abuso de poder en el beso de Jenni Hermoso. Que no se le puede suspender. Y, tras este revés, el Gobierno vuelve a sobreactuar. No le ha gustado lo que dice el tribunal del deporte y apuesta por suspender igualmente a Rubiales.

Esto es un capítulo más dentro de una estrategia perfectamente diseñada y orquestada para exagerar todo hasta el extremo y entretener al personal con lo evidente. Que Rubiales hace tiempo que se tenía que haber ido, sí. Que el propio Gobierno le ha protegido ante supuestos casos de corrupción mucho más graves, también. Que los que exigen ahora la dimisión de Rubiales y se manifiestan en las calles han estado callados como puertas cuando salían a la calle violadores y pederastas gracias a la ley del solo sí es sí, pues es otra evidencia.

Aquí la estrategia dictada por Moncloa y el feminismo más radical ha terminado arrastrando a todos. Y el último ha sido el seleccionador nacional, Luis de la Fuente. No se había pronunciado hasta ahora y compareció para presentar la lista de los jugadores convocados para los partidos ante Chipre y Georgia. Sabía que le iban a preguntar por el aplauso con el que se arrancó en apoyo a las palabras de Rubiales durante la polémica asamblea en la que se enrocó y dijo que no dimitía. Ahora Rubiales es un apestado y hay que apartarse de él todo lo posible.

Así es la vida. Rubiales las ha hecho dobladas, pero dependían de él y callaban. Sobre todo en el Gobierno, por ser un hombre afín al PSOE. Ahora que ha sido defenestrado, hay que distanciarse todo lo posible.