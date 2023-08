COPE desgrana la reunión entre Feijóo y Sánchez: de que gobierne la lista más votada al CGPJ

11 meses llevan sin reunirse el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo busca los cuatro votos que le faltan para la investidura. A las 10:00 horas comienza en el Congreso la ronda de contactos con Pedro Sánchez. Lo primero que pondrá el popular encima de la mesa es su propuesta de que gobierne la lista más votada y eso es algo que le pone los pelos de punta a Sánchez. Por eso, en el cuartel general de los socialistas han preparado ya una batería de propuestas que incluyen la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cuatro años enfrentando a ambos partidos.

Además, desde Ferraz afean que el líder del PP solo se vaya a reunir con el secretario general del PSOE y deleguen a sus portavoces para hacerlo con el resto de grupos. Difícil, prácticamente imposible, por tanto, que se produzca un acuerdo. Por ejemplo, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, confirmaba que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, no se reunirá con el popular, ya que no han recibido ninguna petición de reunión oficial. Por su parte, Iñigo Urklullu ha aceptado mantener este martes una conversación con Feijóo.

Más difícil será el acuerdo después de que la ministra portavoz se encargará de echarles un jarro de agua fría tachando a Feijóo de mentiroso y de hacer perder el tiempo a los españoles. Isabel Rodríguez ha reprochado al líderque esté montando un "paripé" y "folclore" de cara a su investidura cuando sabe que será "fallida". Así, ha afeado al popularque ha decidido "tomarse un mes" para intentar buscar los cuatro apoyos que le faltan para sumar a los 172 con que ya cuenta gracias al respaldo de PP, Vox, UPN y CC "sabiendo que va a perder" y que no tiene posibilidades de recabar esos respaldos de otras formaciones.

"No pierde el tiempo"

El que "no pierde el tiempo", nos dicen en Génova, es Sánchez, que quiere salir hoy en la foto del Congreso para dar imagen de respeto a la Constitución, mientras acelera sus negociaciones con los independentistas y pone palos en las ruedas a Feijóo para que fracase. Otegi ha marcado este martes tres "grandes ejes de actuación" que deberá abordar el socialista si llega a ser presidente del Gobierno, que pasan por "el modelo territorial", el fin de "las políticas de excepción que todavía se aplican" a los presos de ETA y continuar el recorrido en el "espacio social".

Cuca Gamarra ha pasado por el plató de 'El Cascabel' de TRECE para dar sus impresiones sobre lo que espera de esta reunión entre los líderes de los dos partidos más votados en las elecciones. La portavoz del Partido Popular señala que "a Sánchez se le va a plantear que dé estabilidad para intentar lograrla entre todos". Recalca que no es solamente plantear un sí al voto, "es evitar el bloqueo o el gobierno Frankenstein y la gobernabilidad que el PSOE no puede dar". Lo "importante son las políticas y no los sillones", dejó claro.