Herraiz: "Finlandia y Suecia han visto pelar las barbas del vecino"

“Muy buenos días. Escuchas ‘La Mañana del Fin de Semana’ de COPE. Hace ya un rato que ha amanecido en este 15 de mayo, festividad de San Isidro, que además del patrón de la ciudad de Madrid es el patrón de los labradores.

Por eso miramos en primer lugar al cielo. La noticia es que van remitiendo las tormentas. Las nubes se van a centrar en el tercio noroeste, con probabilidad de chubascos en el oeste de Galicia, Asturias y muy ocasionales también al oeste de Castilla y León. La noticia es también que el intenso calor de la mitad sur va a dar hoy un leve alivio y que las temperaturas van a subir en el Cantábrico. Eso va a permitir que alcancen máximas de 30º en San Sebastián o 26º en Santander. Atentos a los 32º de Bilbao. Y en el resto, sí, calor, pero menos que ayer. En torno a los 28º-30º de máxima en toda Andalucía, región de Murcia y Extremadura.









Chanel tenía opciones de ganar y ha alcanzado el pódium

Es de lo que más se ha hablado en las últimas horas. De Eurovisión. Hacía años que España no lo tenía tan cerca. Las apuestas no se han equivocado, los que saben de este festival, tampoco. Nos decían que Chanel tenía opciones de ganar y ha alcanzado el pódium con su ‘SloMo’ que ha quedado tercera.

Para los que la canción nos sigue sin gustar, hay que reconocer que la actuación ha sido soberbia. Ha logrado un total de 459 puntos a solo 7 del segundo que ha sido Reino Unido. La ganadora ha sido la canción de Ucrania.

Pues eso. Al final, el voto del público es el que ha decidido y se ha inclinado por Ucrania. Ha tenido más en cuenta la situación de guerra en su país, la cercanía por el sufrimiento, que la calidad de la canción y de la actuación de su cantante, un grupo que se llama Kalush Orchestra, muy por debajo del ciclón Chanel.

La fuerza de Chanel ha llevado al mejor puesto de España en Eurovisión de los últimos 27 años. Y desbordaba emoción al terminar, cuando se ha presentado por cierto con una gran bandera de España.

Lo dicho, enhorabuena.

Nueva matanza en Estados Unidos

Lo último nos lleva a EE.UU., en concreto a la ciudad de Búfalo, que es la segunda más importante del estado de Nueva York. Eran las dos y media de la tarde, hora local, cuando en un supermercado a unos cinco kilómetros al norte de Búfalo ha irrumpido un joven vestido con ropa militar, casco y chaleco antibalas. Se ha bajado de su coche portando un rifle de gran calibre. El objetivo lo tenía claro. En esa zona de Búfalo, la población es mayoritariamente negra. El joven se ha puesto a disparar dejando un auténtico reguero de sangre. Los testigos han vivido la escena horrorizados.

Primero en el aparcamiento del súper y luego ha seguido disparando dentro. Hay diez muertos, y tres heridos. Once de las víctimas son de raza negra. Cuando ha llegado la Policía, estaba todavía con el arma apuntándose a la barbilla. Este era el momento de la detención.

Todo apunta a que el detenido es un supremacista blanco. Se analiza si es el autor de un manifiesto difundido por redes en el que defiende una matanza para evitar el reemplazo de la raza blanca por otras de inmigrantes. Lo más macabro de todo esto es que el asesino ha retransmitido la matanza por Twitch, la plataforma de emisión de vídeos en directo.

En lo que llevamos de año, en EE.UU. se han producido casi 200 tiroteos. Y, una vez más, se vuelve a reabrir el debate de las armas que quedará en nada hasta que se produzca un ataque similar.









Finlandia y Suecia han visto pelar las barbas del vecino

La noticia va a seguir en Berlín. En la capital de Alemania se reúnen los ministros de exteriores de la OTAN con un asunto prioritario del que han ido derivando otros no menos importantes. El prioritario es la coordinación del apoyo militar a Ucrania. Es un país que no forma parte de la Alianza Atlántica y, por tanto, esa ayuda no es sobre el terreno sino de forma indirecta, con la entrega de armas y todo tipo de munición. El ejército ucraniano partía con evidente desventaja de efectivos y de capacidad armamentística, pero gracias a este apoyo y a una resistencia feroz han impedido que Putin cumpliera sus objetivos de guerra relámpago, de ocupación fulminante.

Eso es lo esencial, pero lógicamente, en esta reunión en Berlín sobre la mesa está la petición tanto de Finlandia como de Suecia de adherirse a la OTAN. Rompen así su neutralidad y quieren reforzar su seguridad. Sin decirlo han recurrido a ese refrán tan castellano que habla de las barbas del vecino. Pekka Haavisto, es el ministro de exteriores finlandés. Pero ese paso no va a ser nada fácil. Primero porque tienen que ponerse de acuerdo los 30 integrantes de la OTAN y Turquía ya ha dicho que no vayan tan rápido. Y luego porque Rusia sigue amenazando. El último su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.

Eso lo han traducido ya con el corte de suministro eléctrico a su vecina Finlandia, país con el que comparten casi 1.400 kilómetros de frontera lineal. Esta medida apenas supone el 10% del consumo del país.

Lo que es evidente es que tanto Finlandia como Suecia van adelante. Sus reticencias a la OTAN han cambiado tras 80 días de invasión rusa en Ucrania. Y la ministra de exteriores sueca ya participó anoche en la cena de ministros de la OTAN previa a la reunión de este domingo en Berlín. España no va a poner ningún problema como ha asegurado José Manuel Albares es el ministro de exteriores.

En España, en parte por la guerra de Ucrania, cerramos una semana marcada por los datos de la inflación. Pocas cosas hay que interesen más que lo que te toca directamente al bolsillo.

Y como no podemos prescindir de comprar leche, huevos, pan, aceite, la conclusión es evidente: eso que tradicionalmente se ha llamado clases medias y bajas son cada vez más pobres. Ahora hay que ver si se ha tocado techo y comprobar cómo se comporta lo que queda de mayo.

Durante las primeras semanas de mes, hemos visto cómo los carburantes se han situado en máximos y la subida se ha tragado la bonificación de los 20 céntimos.

Hoy la luz da un pequeño respiro. Esto es habitual en los domingos por esa sencilla ecuación: baja el consumo de electricidad, se desploma la actividad industrial y baja el precio. No siempre se cumple, eso es cierto, pero este domingo, sí. Son 127 euros el megavatio hora que, aunque es un 33 % menos que ayer, supone 5 veces más que el mismo domingo del año pasado. Esta comparativa, incluso más acentuada, la llevamos arrastrando desde hace muchos meses y no sólo desde la invasión de Rusia en Ucrania.

¿Cuándo veremos el ahorro en la factura de la luz?

Hoy, 15 de mayo, debería entrar en vigor ese tope al gas, el límite al precio del gas, que se utiliza para la generación de electricidad. Lo aprobó el viernes el Consejo de Ministros, lo publicó ayer el BOE y, por tanto, hoy era el día señalado. Pero, no. Hasta que la Comisión Europea no dé el visto bueno, la medida no será efectiva, un trámite que podría alargarse al menos 15 días.

En medio de todos los tecnicismos que siempre utiliza el Gobierno hay una pregunta evidente: ¿Qué ahorro va a suponer? Y en las últimas horas, no se han querido mojar. Hablaron de un 30 % y el experto energético Jorge Morales de Labra lo aclaraba en el ‘Fin de Semana’ con Cristina. Esa rebaja puede producirse si la comparativa se hace con los precios máximos. Con los

Pues estos cálculos se tienen que reflejar en la factura y para eso quedan como mínimo dos semanas. Y luego habrá que comprobar si las eléctricas la asumen o no termina repercutiendo en los consumidores, sobre todo en los que tienen la tarifa libre.

Todo esto es, sin duda, lo interesante. Luego está también lo importante, fundamentalmente, porque el Gobierno sigue acorralado. La estrategia de los separatistas catalanes vuelve a repetirse. Es volver al día de la marmota porque no aprendemos o, mejor dicho, Sánchez no aprende porque entre otras cosas no le interesa. Si muestra firmeza ante los separatistas, pone en riesgo su continuidad en Moncloa.

Vamos a ver si esta semana que está a punto de empezar concretan la fecha de esa reunión a la que se comprometió Sánchez con Pere Aragonés en su última visita a Barcelona. En medio han pasado muchas cosas. La última, la destitución fulminante de la directora del CNI que era una de las exigencias de los separatistas. Pero decíamos que no aprende porque siempre quieren más. No les sirve la cabeza de Paz Esteban, no les vale tampoco haber sido incluidos en la Comisión de Secretos Oficiales y por eso el presidente de la Generalitat, amenaza.

Ahora mismo, Sánchez está en una encrucijada en la que hay también mucho de postureo. Porque aquí no hay nada más que escuchar lo que siempre repiten Bildu y Otegi. No nos interesa que caiga este Gobierno. Por lo que pueda venir. Eso confirma que el fin de la legislatura será cuando toque, a finales del próximo año y no antes, salvo sorpresa mayúscula.









Feijóo ya tiene sustituto en la Xunta

Y la noticia se sitúa hoy también en Galicia porque Alfonso Rueda ha tomado posesión como presidente de la Xunta.

Hoy tiene previsto anunciar su nuevo gobierno en el que no se esperan cambios. Relevo obligado en la presidencia de la Xunta después de que Núñez Feijóo asumiera el reto de coger las riendas del PP.

¿Quién es Alfonso Rueda? Pues uno de los hombres de la máxima confianza de Feijóo, que ha sido su vicepresidente, que ha permanecido más en un segundo plano y que ahora le han dado el papel de protagonista. Es el sexto presidente de la Xunta y tiene todavía por delante dos años de legislatura porque las últimas elecciones en Galicia, las de la cuarta mayoría absoluta de Feijóo fueron en julio de 2020.

Alfonso Rueda cuenta con una ventaja que es, precisamente esa, que tiene mayoría suficiente en el Parlamento porque su antecesor logró algo que, de momento, en las últimas elecciones autonómicas celebradas, no ha logrado el PP en ningún otro sitio. Y es anular directamente a Vox. Esto no se va a repetir ni en Andalucía ni en el resto de comunidades lo que obligará a Feijóo a mojarse y a decidir por dónde van a ir los acuerdos con el partido de Santiago Abascal”.

